高股息ETF息率不香了？法人：不必太悲觀 估明年呈Nike式回升

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-27 11:20

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台股高股息 ETF 是今年資本市場最夯的話題，動輒 10% 年化殖利率，帶動規模、受益人快速增長，不過，基金配息率依規範須參考指數息率，在資本利得底氣逐漸消耗殆盡下，各檔配息勢必面對校正回歸壓力，這波「降息風」估計會吹到明年第一、二季。法人認為，高股息 ETF 的投資人也不必太悲觀，看好上市櫃公司獲利成長 2 成，樂見明年下半年的息率回升，如同 Nike LOGO 呈現勾型向上走勢。

ETF 收益分配主要有三大來源，分別為股利所得、收益平準金及資本利得，過往動輒有配息率 10%、15% 的高股息 ETF，主要就是來自資本利得的貢獻，不過，台股今年盤勢堪稱是台積電 (2330-TW)「一個人的武林」，大盤近月持續在 21000 至 23000 點大箱型震盪，若是扣除掉台積電漲幅，其餘股票的資本利得相對有限。

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今年上市的多檔高股息 ETF 學弟們，包括 00940、00939、00944、00946 等，相對來說，幾乎都是原汁原味的股息分配，至於學長級的高股息 ETF，因成立時間較早，先前累積較多已實現的資本利得，可作為配息來源，但現在也要面臨較大的修正壓力。

這波高股息 ETF 降息風可能會吹到明年第一、二季左右，因為從 10 月至明年 5 月幾乎沒幾檔個股會除息，帳上資本利得也消耗差不多了，而平準金的分配比率也要依照主管機關的規範，因此，可拿出來分配的收益真的不多了。

法人直言，除非是真的老牌、在好的時機點進場的高股息 ETF，「糧倉」相當充裕，並且平均分布在各期配發，才有辦法維持符合投資人期待的配息水準。

事實上，高股息 ETF 相當仰賴成分股的年度派息，除息旺季落在每年的 6-8 月，不過，大盤現金殖利率從去年的 4.7% 降至 2.5%，去年主要受惠航運股效應，但這並非常態，使得基期較高，因此，今年殖利率勢必得校正回歸。

觀察近一、兩年成立的月配高股息 ETF，今年最高的配息金額相較近一次配息金額，其中，00936 衰退幅度達 68%，00934 亦下滑 58%，00929 衰退 30%，00940 與 00946 約 2 成。 若以年化配息率來比較，00934 萎縮 10.43% 最多，00936 萎縮 9.2%，00929 萎縮 3.51%。

投資人過往都對高股息 ETF 抱有高度期待，但整體市場面對「降息」浪潮時，就看各檔 ETF 是否能夠展現韌性，未來觀察重點應放在總報酬率，近期恰逢多檔 ETF 即將展開換股作業，可進一步觀察其選股邏輯，而不再只是單看息率。

展望未來一年，法人指出，目前多數投研機構持續對台股持正向展望，包括 AI 題材處於成長階段，投資人可期待未來台股企業 EPS 持續成長跟上，樂觀預估上市櫃公司獲利成長上看 2 成，尤其是中大型股的表現。