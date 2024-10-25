〈ETF成分股調整〉臺灣創新科技50指數新增剔除各8檔 00935上市後規模暴增7倍多
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-25 11:11
時序進入第四季，國內多檔 ETF 陸續展開換股，依據臺灣指數公司最新公布 00935 所追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」定審結果，成分股異動或權重調整自 10/22 起生效，此次新增 8 檔成分股，包括中砂 (1560-TW)、華邦電 (2344-TW)、威盛 (2388-TW)、穩懋 (3105-TW)、家登 (3680-TW)、萬潤 (6187-TW)、旺矽 (6223-TW)、矽力 - KY(6415-TW)；刪除 8 檔則為智原 (3035-TW)、 欣銓（3264-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、新唐 (4919-TW)、天鈺 (4961 -TW)、譜瑞 - KY (4966-TW)、愛普 (6531-TW)、矽創 (8016-TW)，換股比率 16%。
恰逢 AI 科技投資大潮，00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 自 2023 年 11 月 1 日掛牌以來，截至最新資料 10 月 18 日，規模從 11.4 億左右成長至 93.6 億，規模增幅高達 721%，受益人數約 5.9 萬人，若觀察發行單位數亦從 71,004,000 股成長 486% 至 416,004,000 股，顯示選股邏輯值得投資人留意。
00935 ETF 基金經理人林怡君分析表示，若觀察該指數最新一次的成分股審核結果，刪除之成分股主要因為未通過指標篩選，例如股價表現疲弱使 52 週股價動能墊底，抑或是研發費用佔營收比重下滑、甚至絕對數值小於 2%；而新增的成分股中則有不少股價動能維持穩健向上，抑或是研發費用佔營收比重有所提升。若分析公司市場與產品優勢，不難發現新增成分股大多受惠於近期 AI 科技爆發式成長所帶動的相關需求。
例如在晶圓代工與高階晶片製程中必須的 CoWos 先進封裝、晶圓與光罩載具，受惠 AI 晶片自製需求而帶動的 IC 設計，抑或是因伺服器需求激增而帶動的電源管理 (IC) 需求，乃至於製程中的必備關鍵耗材如鑽石碟技術砂輪，以及終端應用如資料儲存相關之快閃記憶體等，這些都是整體 AI 等創新科技發展過程中，可望受惠之上中下游相關商機。
野村投信投資策略部副總經理但漢遠進一步指出，00935 ETF 追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」之精神著重在「研發創新」，研發活動投入愈多時，公司的價值和股價也會隨之提升，從歷史回測來看，研發費用佔營收比例越高的公司，長期股價表現往往更為突出。其中獨家指標「研發費用佔營收比重排除最差 25% 及小於 2%」更是直指科技股的核心「創新能力」。
但漢遠強調，由於科技不斷進展，產業結構創新的速度越來越快，研發費用支出占營收比重相對較高的公司，更有機會將投入資本支出轉化為營收及盈餘逐年成長的養分，股價爆發力及長期上漲潛力也較高，在台灣以創新科技為主軸的產業結構下，這類型的公司可望長期吸引資金不斷進駐並支撐其表現。
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