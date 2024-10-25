〈ETF成分股調整〉臺灣創新科技50指數新增剔除各8檔 00935上市後規模暴增7倍多

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-25 11:11

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恰逢 AI 科技投資大潮，00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 自 2023 年 11 月 1 日掛牌以來，截至最新資料 10 月 18 日，規模從 11.4 億左右成長至 93.6 億，規模增幅高達 721%，受益人數約 5.9 萬人，若觀察發行單位數亦從 71,004,000 股成長 486% 至 416,004,000 股，顯示選股邏輯值得投資人留意。

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00935 ETF 基金經理人林怡君分析表示，若觀察該指數最新一次的成分股審核結果，刪除之成分股主要因為未通過指標篩選，例如股價表現疲弱使 52 週股價動能墊底，抑或是研發費用佔營收比重下滑、甚至絕對數值小於 2%；而新增的成分股中則有不少股價動能維持穩健向上，抑或是研發費用佔營收比重有所提升。若分析公司市場與產品優勢，不難發現新增成分股大多受惠於近期 AI 科技爆發式成長所帶動的相關需求。

例如在晶圓代工與高階晶片製程中必須的 CoWos 先進封裝、晶圓與光罩載具，受惠 AI 晶片自製需求而帶動的 IC 設計，抑或是因伺服器需求激增而帶動的電源管理 (IC) 需求，乃至於製程中的必備關鍵耗材如鑽石碟技術砂輪，以及終端應用如資料儲存相關之快閃記憶體等，這些都是整體 AI 等創新科技發展過程中，可望受惠之上中下游相關商機。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠進一步指出，00935 ETF 追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」之精神著重在「研發創新」，研發活動投入愈多時，公司的價值和股價也會隨之提升，從歷史回測來看，研發費用佔營收比例越高的公司，長期股價表現往往更為突出。其中獨家指標「研發費用佔營收比重排除最差 25% 及小於 2%」更是直指科技股的核心「創新能力」。