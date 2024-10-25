〈陸股盤後〉三大指數齊揚 滬指「差1點」收復3300點 光電族群領漲

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-25 16:10

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中國 A 股市場三大指數周五 (25 日) 齊步收漲，盤中上證指數(SSEC) 一度重返 3300 點大關，創業板指一度漲逾 4%，太陽能與鋰電類股為領漲族群。

滬指周五收高 0.59% 至 3299.7 點，深證成指 (SZI) 收漲 1.71% 至 10619.85 點，創業板指漲 2.93% 至 2238.98 點，滬深兩市成交額達人民幣 1.77 兆元，較昨天放量 2516 億。

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此外，北證 50 指數盤中巨震，一度漲超 10% 續創歷史新高，隨後大幅回落收盤微漲。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所周五共 4301 檔股票上漲，979 檔下跌，平盤有 74 檔股票，另據大智慧 VIP，滬深北三市共 260 檔股票漲幅在 9% 以上，9 檔股票跌幅在 9% 以上。

今日幾乎所有產業走漲，光電概念股持續走強，太陽能族群掀漲停潮，電池、能源金屬、裝修裝飾、風電設備、家居用品、化工、網路、建材類股漲幅居前，隆基綠能、通威股份、TCL 中環、晶澳科技等 30 餘股漲停，華盛鋰電、豐元股、傳藝科技、天賜材料等固態電池、鈉電池概念股也大漲，多股漲停，僅保險、貴金屬、銀行與電信營運類股逆勢下跌。。

近期太陽能產業在利多消息和產業週期反轉預期下走出一波不錯的行情。中國太陽能產業協會 10 月 14 日表示，當日舉行防止行業「內卷式」惡性競爭專題座談會。

上周五 (18 日)，中國太陽能產業協會又在官方公眾號直言 0.68 人民幣 / W 的成本，已經是當前行業優秀企業在保證產品品質前提下的最低成本」，並醒目地採用《光伏元件當前成本分析：低於成本投標中標涉嫌違法！ 》作為標題。

另據中國國家能源局數據，中國上月太陽能新增裝機量年增 32.4% 至 20.9GW，月增率 26.9%，今年前三季累積新增裝機量 160.9GW，年增率 24.8%。