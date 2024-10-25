中國首張！電商直播賣出太空船票：定價150萬元、飛行12分鐘

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-25 08:00

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中國商業航天企業深藍航天周四（24 日）在電商直播間推出載人飛船船票預售活動，創始人霍亮現身直播間。

據《科創板日報》報導，這是中國首張太空旅行船票，為亞軌道旅行項目，這意味著火箭將抵達外太空，但不會進入軌道。旅程預定 2027 年開啟，由星雲 - 1 火箭承運。

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此次僅出售前 2 名載人飛船船票，全款定價人民幣（下同）150 萬元，直播間到手價 100 萬元，深藍航天計劃在下個月發售更多太空旅行飛船票。

此次用戶在淘寶交付訂金（5 萬元，這筆預付款會被計入總價）後，還需在線下與深藍航天簽署合約，才能正式生效。合約生效後，旅客因個人原因，可以提前半年免費改簽一次。

當天 18 點 20 分，上述商品上架後不久就賣光，隨後商品下架，商品頁顯示「無貨」。

整個旅程約 12 分鐘，乘客將坐一個高約 4 公尺、直徑 3.5 公尺的載人艙，艙內配置 6 扇全景舷窗，每次可搭載 6 名乘客。

飛船將穿越 100 公里高的卡門線（地球大氣層與外太空的分界線），乘客可在至少 5 分鐘內體驗失重狀態，一覽地球壯麗曲線，隨後飛船以傘降方式返回地球。

星雲 - 1 是深藍航天自主研發的一款小型液體可回收運載火箭，一子級具備回收重複使用能力，應用於小型遙感、通訊衛星等發射任務。

在直播過程中，霍亮表示，可回收、重複使用的火箭，對降低高昂發射成本至關重要。隨著可入軌回收火箭技術的成熟和投入使用，「幾十萬元一張船票也可能很快實現」。

根據深藍航天的規劃，該公司計劃在 2025 年第 1 季從軌道上回收一枚運載火箭。深藍航天在布局亞軌道旅遊之後，下一步將開發外太空旅遊。

針對三年超長預售的問題，深藍航天說，這主要是出於安全方面的考量。該公司在這段時間會全力投入技術研發、試驗驗證和性能優化，確保火箭達到最高安全標準。

「我們提供的是往返票，不是單程票，人的生命是最重要的，我們要確保大家能夠安全地回來。」霍亮在直播間講到：「我們在安全性上做了很多工作，在飛行之前要經過數百次的測試，同時載人艙提供了冗餘的安全功能，降落傘也能實現逃逸的功能。整個過程還是非常安全的。我會親自參與，這次直播是給自己找兩個同行的朋友。」