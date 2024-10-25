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中國首張！電商直播賣出太空船票：定價150萬元、飛行12分鐘

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-25 08:00

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中國商業航天企業深藍航天周四在電商直播間推出載人飛船船票預售活動，創始人霍亮（中）現身直播間。（圖：科創板日報）

中國商業航天企業深藍航天周四（24 日）在電商直播間推出載人飛船船票預售活動，創始人霍亮現身直播間。

據《科創板日報》報導，這是中國首張太空旅行船票，為亞軌道旅行項目，這意味著火箭將抵達外太空，但不會進入軌道。旅程預定 2027 年開啟，由星雲 - 1 火箭承運。


此次僅出售前 2 名載人飛船船票，全款定價人民幣（下同）150 萬元，直播間到手價 100 萬元，深藍航天計劃在下個月發售更多太空旅行飛船票。

此次用戶在淘寶交付訂金（5 萬元，這筆預付款會被計入總價）後，還需在線下與深藍航天簽署合約，才能正式生效。合約生效後，旅客因個人原因，可以提前半年免費改簽一次。

當天 18 點 20 分，上述商品上架後不久就賣光，隨後商品下架，商品頁顯示「無貨」。

整個旅程約 12 分鐘，乘客將坐一個高約 4 公尺、直徑 3.5 公尺的載人艙，艙內配置 6 扇全景舷窗，每次可搭載 6 名乘客。

飛船將穿越 100 公里高的卡門線（地球大氣層與外太空的分界線），乘客可在至少 5 分鐘內體驗失重狀態，一覽地球壯麗曲線，隨後飛船以傘降方式返回地球。

星雲 - 1 是深藍航天自主研發的一款小型液體可回收運載火箭，一子級具備回收重複使用能力，應用於小型遙感、通訊衛星等發射任務。

在直播過程中，霍亮表示，可回收、重複使用的火箭，對降低高昂發射成本至關重要。隨著可入軌回收火箭技術的成熟和投入使用，「幾十萬元一張船票也可能很快實現」。

根據深藍航天的規劃，該公司計劃在 2025 年第 1 季從軌道上回收一枚運載火箭。深藍航天在布局亞軌道旅遊之後，下一步將開發外太空旅遊。

針對三年超長預售的問題，深藍航天說，這主要是出於安全方面的考量。該公司在這段時間會全力投入技術研發、試驗驗證和性能優化，確保火箭達到最高安全標準。

「我們提供的是往返票，不是單程票，人的生命是最重要的，我們要確保大家能夠安全地回來。」霍亮在直播間講到：「我們在安全性上做了很多工作，在飛行之前要經過數百次的測試，同時載人艙提供了冗餘的安全功能，降落傘也能實現逃逸的功能。整個過程還是非常安全的。我會親自參與，這次直播是給自己找兩個同行的朋友。」

目前商業化太空旅行產業剛剛起步，SpaceX、藍色起源、維珍銀河等走在前列，中國也有不少商業航天公司正在積極推動太空旅遊商業化的進程。

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