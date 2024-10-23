加拿大央行降息2碼 暗示高通膨時代已結束

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-23 23:20

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加拿大央行 (Bank of Canada) 周三 (23 日) 宣布降息 2 碼 (50 個基點) 將利率降至 3.75%，此為 2020 年 3 月新冠疫情初期以來最大降息幅度，也是該航連續第四次降息，暗示高通膨時代已經結束。

加拿大央行降息兩碼，符合市場預期。(圖：ZeroHedge)

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加拿大央行此次大幅降息目的是促進經濟成長，並且把通膨率保持在接近 2% 目標水準。加拿大 9 月整體物價壓力放緩至 1.6%，而且通膨預期趨於正常。

加拿大央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 在事先準備好的講稿中表示，大幅降息舉措表明回到低通膨，現在央行重點是保持低而穩定的通膨，堅持經濟軟著陸。他補充說，央行目前認為期通膨預測面臨的上行和下行風險「相當平衡」。

決策者重申，如果加拿大經濟成長符合預期，預料會進一步降低政策利率，一方面也警告，未來降息的時機和速度都取決於即將公布的經濟數據。

根據加拿大央行最新預測，決策者將實現所謂的經濟軟著陸，即通膨正常化而不會出現嚴重的經濟衰退。該行預估加拿大今年國內生產毛額 (GDP) 增速僅有 1.2%、明年將加速至略高 2%，而通膨率預料保持在 1% 至 3% 的目標區間中值附近。

馬克林說：「我們希望看到經濟成長加速。今天的利率決策應該有助需求回升。我們今天邁出更大一步，因為通膨率現在回到 2% 目標，而我們希望它保持在目標附近。」

市場分析指出，降息 2 碼表明，貨幣政策寬鬆進入新階段，決策者把重點放在將利率恢復到更中性的水準上──在這種程度上，借貸成本既不會限制也不會刺激成長──以避免經濟過度放緩，讓通膨低於目標水準。

加拿大帝國商業銀行 (Canadian Imperial Bank of Commerce) 首席經濟學家 Avery Shenfeld 在一份給投資者的報告中稱，大幅降息是顯而易見的，加拿大央行發出的簡單訊息是，如果事態如預期發展，還會有更多降息。

儘管該行預估未來兩年經濟將會好轉，平均 GDP 成長率將達到 2.2%，但這絕不意味著排除進一步降息的可能性，因為貨幣環境的疲軟被認為是推動經濟改善的因素。

12 月料再次降息 2 碼

展望未來，加拿大央行將於 12 月 11 日公布今年最後一次利率決策，一些經濟學家預估屆時還會再降息 2 碼。目前交易員押注加拿大央行將在 2025 年 9 月前將政策利率降至 2.75% 左右，即所謂的中性利率區間的中間值。

根據同日公布的最新貨幣政策報告 (Monetary Policy Report, MPR)，加拿大央行預估 2026 年整體通膨率將維持在 2% 的目標附近，核心消費者物價指標將逐步放緩。住房和服務業帶來的通膨上行壓力也料將進一步減少。

雖然第二季的經濟成長略強於 7 月的預測，但第三季的經濟成長似乎更弱。加拿大央行表示，經濟仍然處於供給過剩狀態，即對生產的商品和服務沒有足夠的需求，就業市場仍然疲軟，人口成長超過就業機會的創造。