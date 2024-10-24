南韓情報單位：北韓派往俄羅斯兵力增至3,000多人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-24 07:41

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南韓國家情報院院長趙太庸周三（23 日）在國會情報委員會座談會上匯報稱，截至當天，北韓派往俄羅斯的兵力已達到 3,000 多人，到今年 12 月左右，人數將增至 1 萬多人。

據《韓聯社》報導，據南韓國情院推測，北韓於本月 8 至 13 日向俄羅斯轉移首批兵力後，增派 1,500 多人，目前派兵規模達到 3,000 多人。

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國會情報委員會幹事、最大在野黨共同民主黨議員朴善源就此表示，國情院提出約 1 萬多名北韓兵力將被投入烏克蘭戰爭，情報來源相當可靠。今年 12 月左右，1 萬多名北韓士兵將抵俄。

國情院說，被派至俄羅斯的北韓兵力，尚未投入戰場，多數分散在俄羅斯內各個訓練設施，目前應該處於適應階段。

俄羅斯教官認為，北韓士兵的體力好，士氣高，但缺乏對無人機攻擊等現代戰爭的理解，若部署至前線，恐怕會出現較大傷亡。

國情院還證實，俄羅斯軍部內正在選拔大批可提供韓語翻譯的人員，目的是向北韓士兵提供軍事裝備使用方法、無人機等特殊培訓。

北韓內部對派兵情況一概不談，但相關傳言已逐步散開。跡象顯示，北韓相關部門為了徹底封口，並有效管控派遣兵力家屬，把他們集體隔離至某處。

據國情院研判，北韓在 6 月簽署《全面戰略夥伴關係條約》後，隨即討論派兵事宜。