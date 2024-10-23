〈財報〉可口可樂Q3業績優預期 價格上漲抵消銷量下滑

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-23 20:30

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可口可樂周三 (23 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第三季 (截至 9/27) 財報，受惠價格上漲抵銷需求低迷影響，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期。然而，儘管價格上漲，該公司仍重申今年全年獲利成長介在 5% 至 6% 之間。

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根據財報，可口可樂第三季營收年減 0.8% 至 118.5 億美元，不過高於分析師預估的 116.1 億美元，淨利自去年同期的 30.9 億美元或每股 0.71 美元降至 28.5 億美元，合每股獲利 0.66 美元、經調整後每股獲利報 0.77 美元，略高分析師預期的 0.75 美元，連續 20 季優於預期。

值得注意的是，這家汽水飲料巨擘第三季單箱銷售數量 (Unit case volume) 年減 1%，為 2022 年第四季以來首次下滑，不及分析師預估的成長 0.6%。分析指出，下滑原因是汽水和可口可樂品牌的銷量「持平」成長，但果汁、水、運動飲料、咖啡和茶的銷量卻有所下降。

可口可樂第三季售價上漲 10%，第二季上漲 9%、第一季上漲 13%。其中約 4% 的漲價來自阿根廷等經歷嚴重通膨的市場，而其餘的則是價格上漲和客戶轉向更昂貴的選擇的結果。

另外，該公司第三季濃縮液等飲料的中間原料銷售額 (Concentrate Sales) 在第二季成長 6% 後下滑，原因是歐洲、中東、非洲和亞太地區的疲軟抵消北美和拉丁美洲的成長。