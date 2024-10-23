〈工業生產指數〉AI續旺！9月工業生產指數連7紅 電腦電子光學創同月新高年增逾3成

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經濟部表示，9 月份製造業生產指數 99.40，年增 12.11%，主因人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續強勁，激勵資訊電子產業生產動能續強所致；綜計第 3 季製造業生產指數 98.99，年增 13.00%；累計 1 至 9 月較上年同期增加 11.34%。



資訊電子產業方面，電子零組件業年增 19.03%，為推升製造業生產成長之主要貢獻，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，推升 12 吋晶圓代工持續成長，年增 23.77%；電腦電子產品及光學製品業受惠 AI 浪潮，加上手機鏡頭訂單挹注，致生產指數創歷年同月新高，年增 32.41%。



傳統產業方面，全球市場需求動能不如預期，加上受低價進口鋼品及海外化學品產能開出影響，廠商以產線排修減產因應，致基本金屬業年減 0.39%、化學材料及肥料業年減 2.34%；汽車及其零件業年減 15.28%，主因受部分車款之零件短缺以及改款前之產線調整，加上汽車零件因客戶調節庫存而訂單縮減；機械設備業則受惠新興科技應用擴展，帶動半導體生產用設備及零組件持續增產，年增 1.08%。



展望未來，全球經貿成長動能仍受美中科技爭端、地緣政治等不確定因素干擾，惟隨人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續拓展，對國內半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈需求暢旺，加上年終消費旺季備貨需求挹注，可望帶動我國製造業生產動能續呈成長。