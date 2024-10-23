〈工業生產指數〉AI續旺！9月工業生產指數連7紅 電腦電子光學創同月新高年增逾3成
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-23 18:16
經濟部今（23）日公布，113 年 9 月工業生產指數 99.51，月減 2.89%，工業生產年增 11.22%，經濟部表示，9 月份製造業生產指數 99.40，年增 12.11%，主因 AI、高效能運算及雲端資料服務等需求持續強勁，激勵資訊電子產業生產動能續強所致，電腦電子產品及光學製品業 9 月生產指數創歷年同月新高，年增 32.41%。
113 年 9 月工業生產指數 99.51，較上月減少 2.89%，其中製造業減少 2.69%；經季節調整後，工業生產增加 0.13%，製造業增加 0.28%。與上年同月比較，工業生產增加 11.22%，其中製造業增加 12.11%，這 2 項指數均為連續第 7 個月正成長，並創歷年同月次高。礦業及土石採取業增加 2.41%，電力及燃氣供應業減少 6.82%，用水供應業增加 1.85%。
113 年第 3 季工業生產指數 99.36，較上季增加 6.74%，其中製造業增加 6.83%；與上年同季比較，工業生產增加 12.25%，其中製造業增加 13.00%。累計 1 至 9 月與上年同期比較，工業生產增加 10.91%，其中製造業增加 11.34%。
經濟部表示，9 月份製造業生產指數 99.40，年增 12.11%，主因人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續強勁，激勵資訊電子產業生產動能續強所致；綜計第 3 季製造業生產指數 98.99，年增 13.00%；累計 1 至 9 月較上年同期增加 11.34%。
資訊電子產業方面，電子零組件業年增 19.03%，為推升製造業生產成長之主要貢獻，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，推升 12 吋晶圓代工持續成長，年增 23.77%；電腦電子產品及光學製品業受惠 AI 浪潮，加上手機鏡頭訂單挹注，致生產指數創歷年同月新高，年增 32.41%。
傳統產業方面，全球市場需求動能不如預期，加上受低價進口鋼品及海外化學品產能開出影響，廠商以產線排修減產因應，致基本金屬業年減 0.39%、化學材料及肥料業年減 2.34%；汽車及其零件業年減 15.28%，主因受部分車款之零件短缺以及改款前之產線調整，加上汽車零件因客戶調節庫存而訂單縮減；機械設備業則受惠新興科技應用擴展，帶動半導體生產用設備及零組件持續增產，年增 1.08%。
展望未來，全球經貿成長動能仍受美中科技爭端、地緣政治等不確定因素干擾，惟隨人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續拓展，對國內半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈需求暢旺，加上年終消費旺季備貨需求挹注，可望帶動我國製造業生產動能續呈成長。
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