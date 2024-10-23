鴻海劉揚偉：台灣發展AI具5大優勢5大挑戰 能源是首要挑戰
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-23 17:08
鴻海 (2317-TW) 劉揚偉今 (23) 日表示，台灣在發展 AI 上，有先進的半導體產業、完善的科技供應鏈等優勢，但同樣面臨挑戰，尤其 AI 算力能耗非常大，且需要綠能，因此能源會是首要挑戰。
劉揚偉今日出席 AIIA 聯盟成立啟動儀式暨電子展 50 周年午宴，以「台灣成為 AI 影響力中心的機會與挑戰」為題，發表主題演講，並點出台灣發展 AI 的 5 大優勢及 5 大挑戰。
在優勢方面，劉揚偉表示，台灣先進的半導體產業、完善的科技供應鏈、強大的研發能力、國際合作與拓展前立即抓住了智慧化升級趨勢等優勢，這些都是台灣在全球 AI 產業發展上的強項。
挑戰方面，劉揚偉直言，要提升算力就需要能源，尤其 AI 伺服器的能耗鉅大，對環境的影響越來越受關注，台灣需尋求更綠色的解決方案，特別是不僅是有大量能源的需求，還需要是綠能，能源將是第一大挑戰。
再來是供應鏈風險，劉揚偉認為，地緣政治風險、全球政經變動，都可能影響關鍵零組件供應，尤其來自美中貿易摩擦或地緣政治緊張，雖然目前還好，但後續會不會需要再適當的重組，還需要觀察。
此外，台灣高端 AI 伺服器技術人才供不應求，也限制創新和競爭力提升，劉揚偉表示，雖然相關單位表示會透過不同機制提供 20 萬名相關人才，但 AI 技術發展迅速、百工百業都要導入 AI，不一定能滿足對 AI 相關人才的需求。
除了國內挑戰外，劉揚偉表示，由於各國都想發展 AI 產業，台灣也將面臨來自中國大陸、美國等國際大廠的競爭。另一方面，由於 AI 技術變遷迅速，對伺服器的需求類型也可能發生劇烈變化，台灣必須要持續創新與靈活性才能持續保持優勢。
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