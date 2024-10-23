華碩推新一代AI伺服器 明年Q1可支援Intel P-core處理器
鉅亨網記者吳承諦 2024-10-23 10:59
PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (23) 日發表多款新型 伺服器產品，到了明年將可以支援搭載 P-core 的 Intel Xeon 6700/6500 系列處理器，並同步公開針對 AI 應用的 ESC I8-E11 伺服器。
其中，RS920Q-E12 採用 Intel Xeon 6900 系列處理器，每 2U 系統可支援高達 96 個 DDR5 記憶體，搭配先進液冷技術，特別適合高性能運算（HPC）和雲端運算等高負載應用場景。
RS720Q-E12、RS720-E12 和 RS700-E12 則採用內建 E-core 的 Intel Xeon 6700 系列處理器，預計在 2025 年第一季可進一步支援配備 P-core 的 Intel Xeon 6700/6500 系列處理器。這些產品採用模組化設計，能讓用戶根據需求打造客製化的資料中心解決方案。
因應 AI 市場需求，華碩同步推出 ESC I8-E11 伺服器，可搭載八個 Intel Gaudi 3 AI 加速器模組。每個加速器模組整合 24 個 RoCE 200GbE RDMA 網路介面卡，並採用 3000W 80 PLUS 電源供應器，為 AI 訓練和推論應用提供強大的運算效能。
華碩表示，新產品系列採用 DC-MHS 架構和 BMC 模組，提升資料中心平台的彈性和安全性，模組化設計有助於減少線材使用、縮短組裝時間，實現最佳散熱效能。
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