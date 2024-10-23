AI創新應用聯盟AIIA成立 八大公協會攜手推動AI技術落地

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-23 15:32

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台北電子展 (TAITRONICS) 今 (23) 日開幕，由 8 家公協會組成的 AI 創新應用聯盟 (AIIA) 也宣布正式成立，AIIA 聯盟會長徐爵民表示，未來將聚焦智慧製造、醫療健康、智慧移動和智慧城市等領域，並透過四大專案小組推動 AI 技術實際落地。

AIIA 聯盟中的八家產業公協會包括台灣人工智慧晶片聯盟 (AITA)、台灣雲端物聯網產業協會 (CIAT)、中華民國資訊軟體協會 (CISA)、國家生技醫療產業策進會 (IBMI)、智慧產業電腦物聯網協會 (ICAA)、光電科技工業協進會 (PIDA)、台灣資通產業標準協會 (TAICS) 和台灣區電機電子同業公會 (TEEMA)。

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電電公會理事長李詩欽表示，AIIA 聯盟的成立為台灣打造了一個領先的科技平台，促進 AI 創新應用技術的整合與交流，並推動交通、醫療、製造等產業的成長機會，期待利用聯盟的努力，台灣將在全球科技市場中引領潮流，成為 AI 技術應用的重要推動力。