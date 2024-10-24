台灣國際電子製造聯合展覽會來啦！這次四展合一，電子主流齊聚一堂！10檔Q4大戶買的強勢展覽概念股一次看！
鉅亨研報 2024-10-24 15:27
一、本週盤勢觀察
台積電法說會展望優良，會後台積電創下歷史新高，但後續就進入休息。隨著美國總統大選將至，統計上指數表現較為弱勢，行情易在美國總統大選後表態，投資人近期宜留意風險。
(本文取自：台灣國際電子製造聯合展覽會來啦！這次四展合一，電子主流齊聚一堂！10 檔 Q4 大戶買的強勢展覽概念股一次看！)
二、台灣國際電子製造聯合展覽會登場
此次「台灣國際電子製造聯合展覽會」在本週三 (10/23) 至週五 (10/25) 盛大展開，隨著展覽的進行，本週的熱門產業也恰巧涵蓋了電路板、先進封裝、電動車、矽光子、光電檢測。
根據台股過往的慣例，在各項展覽會舉辦之前，相關的題材股較容易受到資金青睞。畢竟展覽時間一到，新聞媒體就會爭相報導，相關概念股也易廣為人知，或許能吸引投資大眾的目光。
因此今天就來幫大家整理屬於本次展覽的強勢概念股：Q4 大戶買強勢電子股！透過這次的整理希望能篩選出：大戶持股增加、股價強勢、今日上漲 (今日展覽開始，若下跌有利多出盡之嫌) 的公司！
三、Q4 大戶買強勢電子股 – 大戶投 APP 看更多選股
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