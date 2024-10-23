〈聯亞法說〉Q3小賺扭轉連6季虧損 估Q4營收重返3.8億元水準

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-23 15:44

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光通訊廠聯亞 (308-TW) 今 (23) 日召開法人說明會，聯亞財務長楊吉裕表示，受惠於資料中心產品出貨增加及高單價產品提升，營收及毛利率都有所成長，稅後純益 800 萬元，較上季及去年同期轉盈，每股純益 0.09 元，終結公司連六季虧損。

聯亞第三季營收 3.2 億元，季增 19%，年增 80%；毛利率 28%，季增 13.0 個百分點，年增 48 個百分點；營業利益 800 萬元，較上季及去年同期轉盈；營益率 3%，季增 20 個百分點，年增 86 個百分點；稅後純益 800 萬元，較上季及去年同期轉盈，每股純益 0.09 元。

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前三季累計營收 9.2 億元，年增 21%；毛利率 16%，年增 8 個百分點；營業虧損 1.06 億元，較去年同期虧損收斂；營益率 - 12%，年增 21 個百分點；稅後虧損 6300 萬元，較去年同期虧損收斂，每股虧損 0.68 元。

楊吉裕說明，由於美系資料中心 800G 產品供貨暢旺，以及中系電信客戶需求回溫，營收及毛利率都有所提升，預計第四季營收可達 2021 年第三季約 3.8 億元的水準，也樂觀看待明年的表現。

關於閒置產能部分，楊吉裕表示，第三季提列閒置產能損失 1270 萬元，營業費用約 890 萬元，較第二季減少 623 萬元，而第四季折舊不會有明顯減少，但如果未來沒有大額資本支出，預期將隨營收成長逐步減少，預估到 2027 年可回到 2023 年的 30-40% 折舊率水準