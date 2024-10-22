聯亞明召開法說 800G、1.6T光收發模組開發成焦點
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-22 18:52
光通訊磊晶廠聯亞 (3081-TW) 將於明 ( 23 ) 日召開法人說明會，隨著矽光子熱潮，帶動聯亞股價創下 4 年半新高，加上 800G 光收發模組放量以及 1.6T 新品開發，市場關注其矽光子技術發展。
聯亞日前表示，目前全球大部分資料中心仍使用 400G 光收發模組產品，但聯亞客戶已著手進行 800G 光收發模組升級，領先市場一個世代，而聯亞去年下半年已開始量產 800G 產品，並積極開發 1.6T 新規格，由於 AI 應用的升級週期可能縮短至 12 個月甚至更短，加上每次升級所需的雷射晶片數量會加倍，有利於公司出貨成長。
除了美系客戶外，中國市場對矽光子產品的需求也開始提升，其中，中國雲服務供應商 (CSP) 對矽光子接受度提高，預計明年初將開始導入資料中心，為聯亞帶來新的成長動能。
聯亞財務長楊吉裕之前表示，今年度客戶看法已從悲觀轉為樂觀，估計全年度業務表現將優於去年，法人預期，公司第三季本業可望轉虧為盈，雖然因提列閒置資產跌價損失仍將出現虧損，虧損幅度將持續縮小。
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