聯亞明召開法說 800G、1.6T光收發模組開發成焦點

聯亞日前表示，目前全球大部分資料中心仍使用 400G 光收發模組產品，但聯亞客戶已著手進行 800G 光收發模組升級，領先市場一個世代，而聯亞去年下半年已開始量產 800G 產品，並積極開發 1.6T 新規格，由於 AI 應用的升級週期可能縮短至 12 個月甚至更短，加上每次升級所需的雷射晶片數量會加倍，有利於公司出貨成長。