〈焦點股〉昱展長效戒癮藥物啟動三期臨床前藥動試驗 股價漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-23 13:12

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昱展新藥 (6785-TW) 公告旗下授權 Indivior 的長效丁基原啡因 (Buprenorphine) 注射劑 INDV-6001(ALA-1000)，在美國啟動三期臨床前的藥物動力學試驗，激勵昱展新藥今 (23) 日股價跳空開高後，攻上漲停。

昱展新藥早盤以 175 元跳空開高，隨即攻上漲停板，亮燈漲停鎖住 184 元，同步站上 5 日線及月線，不過成交量僅約 350 張。三大法人近日在昱展新藥也無太多著墨，上周至昨 (22) 日僅買超 45 張。

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昱展新藥指出，此研究為一項開放式、多中心的研究，預計招募 122 位中重度鴉片成癮的成年患者，評估自市售每日口服舌下片劑或每月注射劑銜接至 INDV-6001 注射劑的臨床表現，以研究 INDV-6001 不同劑量與週期的多元給藥方案。