聯亞7月自結EPS 0.01元 較去年同期虧轉盈
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-03 17:37
矽光子話題不斷，帶動聯亞 (3088-TW) 近 8 個交易日漲幅 57%，遭證交所列為注意股，今 (3) 日公布自結 7 月稅後純益 100 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.01 元。
聯亞公布 7 月營收 1.05 億元，年增 88%；稅前淨利 100 萬元，較去年同期由虧轉盈；稅後純益 100 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.01 元；累計前 7 月營收 7.01 億元，年增 10.3%；稅後純損 6968 萬元，每股虧損 0.76 元。
櫃買中心 2 日公告，聯亞股價最近六個營業日 (含當日) 累積之最後成交價漲幅達 45.43%、當日成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大 7.1 倍、當日週轉率達 40.22%，故列為注意股。
受惠矽光子產業聯盟 9 月 4 日將於國際半導體展登場，抬升聯亞等光通訊族群股價；聯亞股價今日持續楊升，收盤 194.5 元，漲幅 2.64%，成交量 2 萬 4127 張。
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