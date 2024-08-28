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矽光子聯盟掀熱潮 聯亞、聯鈞雙雙漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-28 17:13

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矽光子聯盟掀熱潮 聯亞、聯鈞雙漲停。(圖：shutterstock)

AI 熱潮帶動矽光子技術受重視，台積電 (2330-TW) 與日月光投控 (3711-TW) 等 31 家大廠組建矽光子產業聯盟，為制定產業標準鋪路，光通訊廠聯鈞 (6405-TW) 及聯亞 (3081-TW) 入選其中，雙雙漲停，股價分別來到 160 元及 145 元，創近期新高。

隨著 9 月 4 日國際半導體展 (SEMICON Taiwan 2024) 即將登場，矽光子技術將成為焦點之一，屆時將舉辦「矽光子國際論壇」，光通訊族群包括聯鈞、聯亞、波若威 (3163-TW)、上詮 (3363-TW)、華星光 (4979-TW)、眾達 – KY(4977-TW) 皆將參展。


根據國際半導體產業協會預估，2030 年全球矽光子半導體市場規模將達 78.6 億美元，年複合成長率高達 25.7%，除了 英特爾 (INTC-US)、輝達(NVDA-US) 等國際大廠積極布局外，台積電正研發緊湊型通用光子引擎 (COUPE) 技術，預計 2026 年整合 CoWoS 封裝，完成共同封裝光學元件(CPO)。

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聯亞聯鈞光通訊CPO

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