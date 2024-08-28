矽光子聯盟掀熱潮 聯亞、聯鈞雙雙漲停

AI 熱潮帶動矽光子技術受重視，台積電 (2330-TW) 與日月光投控 (3711-TW) 等 31 家大廠組建矽光子產業聯盟，為制定產業標準鋪路，光通訊廠聯鈞 (6405-TW) 及聯亞 (3081-TW) 入選其中，雙雙漲停，股價分別來到 160 元及 145 元，創近期新高。