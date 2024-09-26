聯亞8月自結損益兩平 累計前8月每股虧損0.32元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-26 17:41
光通訊廠聯亞 (3081-TW) 近期因矽光子話題漲勢強勁，遭櫃買中心列為注意股，今 (26) 日公布 8 月自結損益兩平，每股純益 0 元，累計前 8 個月每股虧損 0.32 元。
聯亞 8 月營收 1.07 億元，月增 1.9%、年增 76.9%；稅前淨利 0 元, 較去年同期成長，稅後淨利 0 元，較去年同期成長，每股盈餘 0 元；累計前 8 個月營收 80.9 億元，較去年同期成長 16.1%，稅後虧損 3000 萬元，較去年同期收斂，每股虧損 0.32 元。
櫃買中心 25 日公告，聯亞最近六個營業日 (含當日) 累積之最後成交價價差達 55 元、漲幅 26.89%，故列為注意股。
聯亞今 (26) 日股價呈平盤震盪格局，收盤價 274 元，上漲 4.5 元，漲幅 1.67%，成交量 11438 張，較前一日減少約 2 分之 1；觀察三大法人動向，今日由買轉賣，共賣出 100 張。
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