聯亞8月自結損益兩平 累計前8月每股虧損0.32元

光通訊廠聯亞 ( 3081-TW ) 近期因矽光子話題漲勢強勁，遭櫃買中心列為注意股，今 (26) 日公布 8 月自結損益兩平，每股純益 0 元，累計前 8 個月每股虧損 0.32 元。

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櫃買中心 25 日公告，聯亞最近六個營業日 (含當日) 累積之最後成交價價差達 55 元、漲幅 26.89%，故列為注意股。

聯亞今 (26) 日股價呈平盤震盪格局，收盤價 274 元，上漲 4.5 元，漲幅 1.67%，成交量 11438 張，較前一日減少約 2 分之 1；觀察三大法人動向，今日由買轉賣，共賣出 100 張。