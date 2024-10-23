日本踏上升息之路 殭屍企業面臨「大逃殺」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-23 15:29

‌



日本實施了 30 年的超寬鬆貨幣政策後，即使緩步小幅升息，也「殺」了許多殭屍企業。

東京商工調查所 ((Tokyo Shoko Research) 最新報告指出，今年 4 月至 9 月，日本企業破產數量 10 年來首次突破 5000 宗。這 5095 家企業總共負債近 1.38 萬億日元(約 92 億美元)，其中最大部分來自服務業。

‌



殭屍企業是僅靠營業利潤就難以支付債務利息的企業，由於低利率和政府的支持，殭屍企業在日本存活了多年，因為無法投資或僱用員工，扼殺了新企業的出現，也阻礙了工作的流動。

該報告也指出，當基準利率上升 0.1 個百分點，可能會使這些大部分利潤都用於償還債務的殭屍企業數量，從約 56.5 萬家增加到 63.2 萬家。

數據來看，殭屍企業集中在日本勞動力短缺最爲突出的行業，即餐館、酒店、交通和旅遊業。

除了銀行和保險業，日本的每個行業和地區在這六個月裡的破產數量都有所增加。隨着利率的上升，以及交通運輸、人工智能和軟體等主要行業面臨來自全球企業的激烈競爭，預計破產數量將繼續增長。

里昂證券日本公司策略師 Nicholas Smith 表示，這些企業的倒閉可能不是件壞事，可以替新的、更健康的企業掃除路障。Smith 進一步指出，市場並不擔心日本的失業問題，最擔心的是嚴重的勞動力短缺。