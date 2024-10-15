路透調查：偏多數經濟學家料 日央行今年不會升息

鉅亨網編譯許家華 2024-10-15 13:31

‌



根據路透社周二 (15 日) 公布的調查結果，偏多數經濟學家預測日本央行（BOJ）今年不會再升息，但近 90% 受訪者仍預期明年 3 月底之前會升息。

這項於 10 月 3 日至 11 日進行的調查顯示，49 名經濟學家中有 25 名認為 BOJ 會將目前的 0.25% 利率維持到 12 月底，這一預測的中值也下降至 0.25%。在上月調查中，46% 受訪者預期不會有變化。

‌



新任首相石破茂在 10 月 1 日上任後翌日表示，經濟尚未準備好進一步升息，該言論令市場震動，並與他之前對 BOJ 結束負利率時的支持形成鮮明對比。

福國互助生命保險 (Fukoku Mutual Life Insurance) 首席經濟學家高松千幸表示：「日本央行恐難大膽無視首相的個人意見。」

儘管如此，87% 的經濟學家，即 39 名受訪者預計 BOJ 將在 3 月底之前將利率提高至 0.50%。另外三名預測到年底將利率提高至 0.50% 的經濟學家則預期第一季度末將達到 0.75%。

大和證券首席市場經濟學家岩下真理指出：「在下議院選舉後以及在 12 月底編制明年預算之前，日本央行不太可能再次升息。」

她補充道：「明年工資上漲的動力正在增強，如果美國經濟持續強勁，我們認為到 BOJ 在 1 月發布季度展望報告時，升息條件將會成熟。」

在一小部分預測年底升息的 18 名經濟學家中，只有一人預測不會在 12 月升息。而在另 19 名預測明年升息或不再升息的經濟學家中，近四分之三的人 (即 14 人) 選擇了 1 月，這一比例較 9 月的 60% 有所上升。

日本央行在 3 月結束了負利率政策，並在 7 月將短期借貸利率提高至 0.25%，認為日本在持久實現 2% 通脹方面取得了進展。

日本經濟在第二季度年增長率達到 2.9%，穩定的工資增長支撐了消費支出。然而，面對中國需求疲軟和美國增長放緩，這個依賴出口的國家要實現穩固的復甦仍然面臨挑戰。