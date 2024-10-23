〈房產〉今年個人房地合一稅估將逾680億元 常見申報貓膩14種

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-23 14:53

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財政部最新統計顯示，2024 年前 9 月個人房地合一稅收 501.5 億元，年增率高達 9 成，全年推估個人房地合一稅有機會超過 680 億元，不過也由於房價漲太多，稅負金額可觀，國稅局也會特別關注民眾是否合法節稅，國稅局就列出 14 種最常見的錯誤申報型態，其中包含了成本費用申報錯誤、應申報卻未報、取得日或交易日認定等三大類型。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，房地合一稅在房價大漲後，稅負金額的確相當可觀，因此難免大家都會想要省一點稅金，不過房地合一上路已經 8 年，國稅局不僅查稅相當有經驗，也知道報稅的人腦袋裏在想甚麼，也特別列出 14 項常見的錯誤申報型態，提醒報稅的民眾不要踩雷。

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常見申報錯誤分三大類，包括應申報卻未申報，如交換房地未申報、交易虧損未申報、二親等買賣未申報、誤認交易農地都免申報、房地遭法院拍賣未申報、房地取得日認定錯誤致未申報等。

同時，在成本費用申報錯誤或不實部分，包括未提出支出證明（如發票、收據或收費細項等）、交易繼承（受贈）取得房地，誤以被繼承人（贈與人）之購入價格為取得成本、申報取得成本未扣除折讓金額、數人出售共有房地，未按成交價額比例計算各別之成本或費用與無仲介事實或支付證明，虛列仲介費。