〈房產〉一表看台北捷運十大夯站房價 紅樹林三字頭最親民

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賴志昶表示，隨著大巨蛋正式啟用，近期不管是運動競賽、演唱會等議題，都讓該商圈頗受注目，有著大型展演空間加持，致使該捷運站點人流數大增：同時，該站位處大安區、信義區交界，屬於北市正蛋黃區，商業機能成熟，又有捷運站點與大巨蛋加持，讓該站附近房價高居不下。 另觀察台北捷運 10 大熱門站點中，位於新北市淡水區的紅樹林站，進出站人次漲幅也高達 7.8%，且今年 1-9 月平均成交行情僅約每坪 37.3 萬元，相當親民。

住商不動產紅樹林加盟店店長鍾孟宏分析，紅樹林站為淡海輕軌、北捷淡水信義線交會站，該站有來自淡海新市鎮與在地人潮，隨著新市鎮人口日益高漲，進出口人次大增並不意外；至於該站點周邊房價，區域中古物件平均單價約 3~4 字頭，新案則站穩 5 字頭，由於區域價位相對雙北各行政區親民不少，近期磁吸首購、年輕族群移入，在剛性買盤支撐下，房市未來性頗佳。



賴志昶觀察，台北捷運大夯站多位處各項大眾工具之交會站，或是周邊屬發展成熟商圈，故房價表現穩健；其中，新北市除紅樹林站之外，包含頭前庄、三重、板橋、景安、輔大站及先嗇宮站皆有進榜，且房價相對寸土寸金之北市親民不少，房價基期低，又能透過捷運快速通往雙北市中心，若有總價考量的自用買方，可把握近期房市趨冷進場議價，有望找尋到適宜自己的愛屋。