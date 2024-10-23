三集瑞-KY掛牌上市 飆漲逾1倍蜜月行情驃悍

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-23 12:46

‌



電感廠三集瑞 - KY(6862-TW) 今 (23) 日掛牌上市，掛牌參考價 135 元，今日盤中衝上 284 元，大漲 149 元，漲幅逾 103%，大展蜜月行情。

三集瑞受惠 AI 需求發酵，上半年每股純益 6.09 元、前三季營收 16.42 億元，年增 42.63%；公司看好，後續持續受惠 AI 伺服器及車用電感需求向上，將成為明年營運續成長的動能。

‌



據悉，三集瑞 TLVR 模壓電感已進入規劃設計階段，近期將導入量試及測試驗證，應用面包含了 AI 伺服器、AI PC、AI 顯示卡、車用電子等。而因應需求，蘇州廠及越南廠之新產線亦規劃於 2024 年底及 2025 年底陸續上線量產。

三集瑞深耕電感元件領域 30 餘年，電感依製程工法均屬於繞線式，主要客戶涵蓋全球 PC 市場主要品牌商及代工廠，可依據客戶需求，提供符合高功率、高效能、高抗噪、小型化市場需求之各式客製化規格產品。