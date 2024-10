LINE GO新能源車隊將達5000台 加強搶企業戶

LINE GO 目前已擁有超過 400 萬名會員、1.4 萬名合作司機,持續領航營業用車電動化,為強化品牌能見度,此次也與 LINE FRIENDS 合作,推出 LINE GO 綠能熊大車,將在 n⁷建置專屬叫車服務,以及熊大車身識別及車內小物,陪伴乘客體驗綠能永續。

LINE GO 說明,綠能減碳車隊為建構 eMaaS (EV Mobility as a Service) 生態圈跨出重要一步,持續實踐 GO 永續的品牌目標,以 LINE GO 平台計程車載客里程試算,一年可為地球減少 1894.53 公噸二氧化碳排放量,相當於 5 座大安森林公園一年的吸碳量。