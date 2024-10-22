LINE GO新能源車隊將達5000台 加強搶企業戶

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-22 18:48

‌



台灣最大 MaaS 移動服務平台 LINE GO 今 (22) 日宣布，為積極響應 2050 淨零排放，綠能減碳車隊成軍上線，預計年底將達 5000 台油電及純電車隊規模，其中，國內首款自產電動車 LUXGEN n⁷也將達 500 台，也開始因應企業需求進行因碳盤查，擴大搶企業戶。

LINE GO 目前已擁有超過 400 萬名會員、1.4 萬名合作司機，持續領航營業用車電動化，為強化品牌能見度，此次也與 LINE FRIENDS 合作，推出 LINE GO 綠能熊大車，將在 n⁷建置專屬叫車服務，以及熊大車身識別及車內小物，陪伴乘客體驗綠能永續。

‌



LINE GO 說明，綠能減碳車隊為建構 eMaaS (EV Mobility as a Service) 生態圈跨出重要一步，持續實踐 GO 永續的品牌目標，以 LINE GO 平台計程車載客里程試算，一年可為地球減少 1894.53 公噸二氧化碳排放量，相當於 5 座大安森林公園一年的吸碳量。

其中，n⁷純電車的減碳效益表現卓越，估算 1000 台 n⁷載客一年的減碳量相當於 1.3 座大安森林公園一年吸碳量，相對 1000 台油電車則為 0.66 座，顯示以 n⁷作為營業用車的減碳效益更高。

LINE GO 進一步分析，綠能減碳車隊自 10 月初試營運 2 周，趟次增長 9%，企業客戶占比達 25%，且呈現持續增長，而使用綠能減碳車款的搭乘客戶，又以 20-29 歲占比 30% 最高，其次為 30-39 歲的 26%，顯示年輕族群接受度高。