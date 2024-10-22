環境部：中火二期環評審查公開透明 已減煤增氣 空污減41%減碳33%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-22 20:11

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針對外界質疑中火空污排放不減反增、質疑環評初審的爭議，環境部今 (22) 日指出，台中電廠第二期環評係新建 4 部燃氣複循環機組，既有 10 部燃煤機組將有 4 部除役拆除，6 部轉為緊急備用，經專案小組秉持專業、公正、客觀進行審查，審酌中火二期減少燃煤增加燃氣，空污減量達 41%、溫室氣體減量達 33%，經討論後初審通過，過程一切公開透明符合法規及程序。

環境部強調，本案專案小組初審會議於 113 年 8 月 30 日召開，開會通知單於 113 年 8 月 22 日即發函，且會議召開一週前即上網公開會議資訊，相關書件內容均公開於環評書件查詢系統，會議全程直播，也有民眾登記旁聽至現場發言，一切公開透明符合法規及程序。

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