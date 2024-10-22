環境部：中火二期環評審查公開透明 已減煤增氣 空污減41%減碳33%
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-22 20:11
針對外界質疑中火空污排放不減反增、質疑環評初審的爭議，環境部今 (22) 日指出，台中電廠第二期環評係新建 4 部燃氣複循環機組，既有 10 部燃煤機組將有 4 部除役拆除，6 部轉為緊急備用，經專案小組秉持專業、公正、客觀進行審查，審酌中火二期減少燃煤增加燃氣，空污減量達 41%、溫室氣體減量達 33%，經討論後初審通過，過程一切公開透明符合法規及程序。
環境部強調，本案專案小組初審會議於 113 年 8 月 30 日召開，開會通知單於 113 年 8 月 22 日即發函，且會議召開一週前即上網公開會議資訊，相關書件內容均公開於環評書件查詢系統，會議全程直播，也有民眾登記旁聽至現場發言，一切公開透明符合法規及程序。
環境部表示，專案小組初審時，台電說明台中電廠一期燃氣計畫承諾之全廠粒狀污染物排放量為 551 公噸 / 年、硫氧化物為 2,920 公噸 / 年、氮氧化物為 4,952 公噸 / 年，一期終期排放量合計為 8,423 公噸 / 年，並承諾二期計畫施工階段逐年降至 8,351 公噸 / 年，二期燃氣機組全部商轉後次年度可降至 4,936 公噸 / 年。且溫室氣體排放量由 3,170 萬噸 CO2e / 年降至 2,116 萬噸 CO2e / 年，環境部已訂於 113 年 10 月 30 日環評委員會審查本案，關心的民眾或團體，歡迎依規定登記旁聽發言，表達意見。
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