台電：首束核燃料棒移至新北乾貯 將匯整測試報告送核安會審查

國內首束用過核燃料移出燃料池，台電表示，核一廠室外乾貯設施已獲新北市府核發水保完工證明，今 (23) 日起進行用過燃料運貯測試 (熱測試)，將用過燃料池中的燃料棒移至乾貯設施內，規劃先執行兩筒 (112 束) 燃料，蒐集相關數據及資料分析，後續將測試報告送核安會進行審查。台電強調，測試過程中皆依程序進行嚴格把關，確保核安。



台電說明，乾貯設施需經過冷測試及熱測試。101 年 11 月時已完成冷測試作業 (整體功能驗證)，並於 102 年獲核安會審查通過，並同意台電續依已核准的試運轉計畫書，進行熱測試作業。後續針對核一廠乾貯設施水土保持改善計畫，於今 (113) 年 4 月與新北市府達成協議，於 6 月 12 日開始施工，進行加高坡址擋土牆及改善排水等作業，於 8 月 27 日向新北市府申報完工，並於 10 月 15 日獲得新北市府核發水土保持計畫完工證明，得以開始執行實際燃料裝填、吊卸、搬移、貯存等熱測試作業。



台電進一步說明，熱測試過程包括移出兩筒用過核燃料 (每筒可裝填 56 束核燃料，共計 112 束)，並進行相關數據蒐集與安全分析，後續將向核能安全委員會申請乾貯設施運轉執照，待取得運轉執照後，即可將兩部機反應爐內的用過核子燃料逐步移出，降低除役機組風險，並確保核廢貯存的安全。



台電補充，核一廠乾貯設施之設計，係將用過核子燃料置入密封鋼筒內並填充惰性氣體後加以密封，再將密封鋼筒置入混凝土護箱。藉由金屬及混凝土做為屏障，將輻射與外部隔絕，並藉空氣自然對流作用，將熱量移除，完全不需要使用到水來冷卻。