菲電輸台 郭智輝半年內提可行性報告 台電：海纜線損率估達33％

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-16 15:10

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經濟部長郭智輝前天發言建議至菲律賓蓋綠電，透過海底電纜或船運回台灣，引起外界一陣譁然，連自家人台電都坦言需要評估。郭智輝今（16）日立法院內接受質詢及在院外澄清表示只是個構想，一切還未成熟，允諾半年內提出可行性評估報告。台電回覆，電纜建置溝通時間會比較久，HVDC (高壓直流輸電) 新技術國際合作架構還不確定，初估線損率會高達 33％。

郭智輝今日上午赴立法院經濟委員會就「我國電力能源配比執行現況與未來規劃」進行報告並備質詢，於會前接受媒體聯訪，他首先針對赴菲蓋電廠拉電纜接回台灣一案提出說明。

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郭智輝說明，這個想法是在日前出席印太戰略智庫成立酒會時宣布，因應印太聯盟成立的場合，與日本、菲律賓等國家在討論能源合作的建議，且當天只是專家學者出席的論壇場合，他坦承還未與 AIT 正式討論，這只是他在民主同盟相關國家間的論壇裡，所提出的構想。

郭智輝在立院針對「我國電力能源配比執行現況與未來規劃」進行報告後接受質詢，朝野立委皆聚焦赴菲蓋電廠議題。

國民黨立委張嘉郡首先質疑其可行性，台菲海底電纜要從台灣哪裡上岸，線損率 (輸送線路電力損失) 是多少？

郭智輝指出，根據專家報告，海纜最多損失 33%，至於電廠、電纜建設，也不是給台電做，而是交給專家執行，出資者可能包含國際廠商。他重申，2030 年有綠電目標，但更大目標是 2050 年要達到淨零，需全球各國互相協助減碳。

針對海底電纜建置評估，台電董事長曾文生表示，減碳是全球性的議題，目前新的電力技術發展都在倡議合作，針對從菲律賓拉海底電纜的可行性，HVDC 尚在研究當中，台電會進一步了解，但目前應採何種合作架構還不確定。

台電總經理王耀庭說，海底電纜最重要是施工時間，前期調研要先做好，張嘉郡質疑電纜要從台灣哪邊上岸，當初以台澎電纜在與地方溝通的時間，就比建置時間多很多，王耀庭回覆，的確花在溝通上的時間會比較長。

曾文生補充，國內與國外的規格不太一樣，因台澎海底電纜是交流電，但國際的長程海纜要用 HVDC (高壓直流輸電) ，線損僅交流電一半，所以目前成本有持續下降。