台電還要爭取2千億撥補 郭智輝：漲電價是反映成本 撥補是補虧損

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-04 13:23

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經濟部長郭智輝今 (4) 日上午陪同行政院長卓榮泰赴立法院施政報告前表示，審議會決定大方向，但會根據各個不同的業種的實際狀況來微調電價，依據建議修正，且修正都有經過審議委員同意。針對台電爭取 2 千億撥補引藍委批評，他表示，撥補和漲價是兩件事，調漲電價是反映目前經營的成本，撥補則在恢復過去凍漲電價而致的虧損。

媒體針對昨 (3) 晚經濟部發布，醫院、診所的餐廳電價改成凍漲，菸草相關業別電價則恢復調漲 14%，詢問為何電價政策急轉彎。

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郭智輝強調，電價調漲經過電價審議委員會的決議，先決定一個大方向，至於更細微的調整，還是會根據各個不同的業種的實際狀況來反映，並依據建議來修正，這些調整也都有經過審議委員們的同意，才會進行。

有媒體詢問，之前台電的千億撥補尚未通過，亦有藍委批評說台電如何再爭取兩千億的補助，若總預算上又卡關的話，是否擔心台電的虧損無法補貼。

郭智輝強調，兩千億的補助跟調整電價是兩回事，調整電價是在反映目前經營的成本，但是補助是在回復過去因為考慮民生而凍漲電價的虧損，而且這次調漲的價格都還是低於成本，他同時呼籲立院能夠支持台電的撥補。

媒體詢問兩天颱風假是否台灣經濟有影響，郭智輝表示，颱風假是地方政府的權責，每一地方政府都有自行考量，他尊重地方政府的決定。