深掘地底4000米！全台第一座深層地熱探測井在宜蘭員山開鑽

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中研院院長廖俊智表示，深層地熱過去開發難度高，主要受限於探測和鑽井技術，難以定位熱源，而中研院研究領域在熱源探尋上與中油合作之外，並網羅全台灣地質及鑽井工程專家，一起定位高溫熱源潛能位址，此次鑽井位置確認前已用兩年的時間，應用大地電磁、反射震測及震波成像法等探測技術，建立地下熱源 3D 模型，定位地熱能源儲集位置；至於鑽井工程，則必須仰賴中油的數十年實際的探勘、鑽探經驗，藉由雙方共同合作，進一步了解宜蘭地區地下熱源的動態。



經濟部部長郭智輝表示，今天能夠共同見證員山 1 號井的開鑽，特別感謝宜蘭縣政府及地方民意代表對這項計畫的支持，也感謝居民的理解，還要感謝中油公司與中央研究院的緊密合作，共同推動國內深層地熱的探勘及開發。



郭智輝表示，在台灣宜蘭地區地熱發展潛能備受期待，清水地熱發電廠的成功案例也彰顯宜蘭地熱發展的優勢，期盼透過員山 1 號井的開鑽，能夠進一步帶動宜蘭縣地熱產業的發展，促進地方經濟繁榮。綠色能源是目前大家非常需要的，特別是資料中心如果能夠使用在地的綠色能源，可以替宜蘭縣創造更高的收益，地熱發展得越好，數據中心將可以在宜蘭發光發亮。



郭智輝強調，員山 1 號井開鑽及未來地熱電廠選址有充分的科學依據，不僅展現中油與中研院的實力，更彰顯了政府推動能源轉型的決心，期待未來有更多產學研合作，共同開發台灣的地熱資源，推動永續的發展。經濟部將持續支持地熱產業，透過政策引導和資金的投入等方式，鼓勵生成地熱的探勘和開發，同時將培育地熱人才，提升技術研發，打造完整的產業鏈，讓地熱成為能源轉型的重要支柱。



中研院與中油於 111 年 6 月 17 日簽署綠能發展合作備忘錄，共同選定蘭陽平原作為合作的起點，111 年執行大地電磁測勘計畫，112 年執行震波測勘計畫，評估結果確定員山地區具有良好的地熱潛能，雙方即於員山鄉鑽探一口深度達 4,000 公尺的深層地熱探測井，若發現具地熱潛能，將進行相關地熱開發規劃，未來將複製此鑽探開發經驗至其它深層地熱區。