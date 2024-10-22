第3季營收出爐 第4季行情怎麼走? 營收進度與多頭排列的選股策略!

鉅亨研報 2024-10-22 15:22

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一、美國第 3 季財報揭開序幕 銀行股打頭陣

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今天再跟大家更新美國第 3 季財報已在上週揭開序幕，習慣上都是由銀行股打頭陣，例如美國最大銀行摩根大通 11 日揭曉最新財報，受惠資本市場表現、增資新股發行熱度明顯增加，手續費收入挹注獲利，第 3 季營收年增 6% 至 433.2 億美元，每股盈餘 4.37 美元，優於市場預期的 4.01 美元。

知名機構 FactSet 截至 10 月 11 日的報告，2024 年第 3 季已公告收益的 30 家公司 (標準普爾 500 指數成分股)，有 79% 的每股收益高於預期。此外，展望金融類股的收益增長率將在第 4 季度出現大反彈，主要是因為與 2023 年第 4 季度較弱的收益相比基期較低。

二、營收進度超前與股價多頭排列選股策略

最新公布 9 月份營收也是很重要的參考依據，營收是獲利的起源，成長是股價的催化劑，選股方向可以觀察營收進度百分比，也就是目前累計營收相比去年全年營收的比例。

我們可以採用簡單的平均分布方式，假設已經公布了 3 個月營收，那麼營收進度百分比的基準門檻值就是 25%，以此類推已經公布了 9 個月營收，那麼營收進度百分比的基準就是 75%，我們挑選營收進度高於基準的個股，且日收盤價也要站穩均線之上，形成兼顧基本面與技術面的營收進度百分比選股策略，利用 XQ 全球贏家相關條件以及備註如下。

條件:

1. 營收進度百分比大於 75%

2. 最近 20 日成交量都大於 5,000 張

3. 日收盤價站穩均線 (大於 20、60 日平均值)

備註:

1. 個股以營收進度百分比由大至小排序

以排序第 1 檔為範例，目前已公布 1-9 月累計營收 215.33 億元，去年整年營收則是 226.04 億元，營收進度百分比就是 95.26%，假設年營收維持 0% 增長，那麼接續的 3 個月需要賺取的營收就是 10.71 億元 (226.04-215.33)，換算平均每個月差不多就是 3.57 億元，然而去年同期的平均營收是 20.19 億元，由此可知營收進度百分比超前的公司，比較容易實現年營收正增長。

我們的專欄一直以來都是提供量化數據，客觀評論市場動態發展，同時提醒不能忽略風險，營收基本面能否持續亮眼，還是要觀察產業變化或是法說會訊息。