日本執政黨選情惡化 匯率交易員蓄勢做空日元

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-21 15:40

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日本將於本周日 (27 日) 舉行國會改選，最新民調顯示執政聯盟的支持率下跌，甚至可能難以獲得多數席次，讓石破茂政府被削若及不穩定，因此歐美交易員開始傾向做空日元。

共同社上周末 (19、20 日) 民調顯示，目前石破茂內閣的支持率為 41.4%，低於一週前的 42%。此外，在對約 1,260 名選民進行的最新調查中，反對率為 40.4%，而 10 月 12 日的民調中，反對率為 36.7%。

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《朝日新聞》的民調顯示，自民黨及其夥伴公明黨有可能在這次國會大選中中失去多數席次。

該民調也指出，民眾對石破內閣的支持率為 33%，低於不支持率的 39%。《朝日新聞》稱，這些結果比岸田在 2021 年首次大選前所面臨的情況還要糟糕。

雖然日元套利交易不太可能全面回歸，但美國、日本兩次大選所發出的訊號，凸顯聯準會降息慢於市場預期，而日本央行升息更慢的風險美元兌日元走高將是自然而然的結果。