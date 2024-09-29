中國救市刺激塑化需求 台塑膠廠Q4旺季出風頭

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-29 08:14

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中國人民銀行近期宣布一系列刺激經濟措施，包括下調存款準備金率 0.5 個百分點、降低房貸利率，試圖提振房地產、內需市場，被看好可以帶動石化、能源業，而在旺季即將到來，台灣塑化類股也被看好迎來轉機。

中國央行祭出一系列刺激經濟措施，包括下調 7 天期逆回購利率至 1.50%，並調整房貸政策，還降準 0.5 個百分點，釋放約 1 兆元人民幣流動性，都被看好有望刺激消費投資，提振塑化品需求，房貸政策調整可能帶動房市回暖，間接刺激建材及石化產業成長，整體經濟活動增加，製造業對原物料需求也可能上升。

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台灣塑化類股有望受此刺激提升，台塑集團為首的台塑四寶 (台塑、南亞、台塑化、台化) 長期以來都與中國市場有緊密的貿易往來，雖然近年來台塑化已將其基礎油產品外銷至中國的比重從約 50% 降至 32%，但在不少廠區建置於當地，中國仍是其重要市場。

此外，台達化 (1309-TW) 生產 ABS 產品在中國的銷售占比約 16%，隨著中國經濟復甦，可能會看到需求的回升，進而提升營收；華夏 (1305-TW) 和台聚 (1304-TW) 雖然已經降低對中國市場的依賴，但仍可能從中國經濟復甦中受益。