古蹟吹起萌風 幾米妝點一銀宜蘭分行打造在地觀光新亮點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-21 11:14

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第一銀行攜手幾米團隊推出主題裝置藝術《忘記親一下．時空旅行》，隨著宜蘭分行古蹟建築修復，人氣主題裝置藝術也於分行戶外療癒登場，邀請民眾以多元視角欣賞跨時代公共藝術之美，打造在地觀光新亮點。

為歡慶第一銀行邁向 125 週年，將搭配宜蘭分行幾米裝置藝術舉辦系列活動並邀請民眾參與，12 月 31 日前與宜蘭分行的幾米主題裝置藝術合影，上傳至個人 Facebook 或 Instagram，設為公開帳號並標記「一銀宜蘭分行幾米裝置藝術」，即可於宜蘭分行營業時間兌換限量拍照好禮乙份；11 月 9 日下午 1 點 30 分至 4 點於宜蘭分行現場另有專屬的實境解謎遊戲提供民眾免費體驗。

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在地經營超過一世紀的宜蘭分行，在古蹟修復後帶著過往記憶美麗重生，透過與幾米繪本《忘記親一下》的療癒裝置藝術合作，展現百年分行嶄新形象，幾米的裝置藝術也是首次與銀行古蹟建築共同呈現，採復古元素及色彩與環境場域融合，打造融入第一銀行企業標誌的街道休憩座椅，創造出突破框架的公共藝術作品。

第一銀行宜蘭分行前身為「臺灣商工銀行宜蘭支店」，為當地僅存的日治時期大正年間興建之銀行建築，因此被宜蘭縣政府列為縣定古蹟，建築上方仍保留創建當時的銀行 LOGO，亦持續於原址營運陪伴商圈共榮，積極實踐 ESG（環境、社會、公司治理）並取得鑽石級綠建築標章及設置奉茶站，在傳承文資使命之餘，運用古蹟戶外空間設置公共裝置藝術，延伸既有的宜蘭幾米文化廊帶，再創古蹟新生命。