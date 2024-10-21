中國太陽能矽晶圓大廠下調開工率後 有員工稱9月只上了三天班

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-21 08:00

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中國太陽能矽晶圓大廠 TCL 中環 (002129-CN) 大幅下調開工率，疑似爆發員工離職潮，近日多個社交平台傳出消息，其子公司天津環智和天津環歐出現員工集體要求解除勞動合約，並給予賠償。

據《財聯社》上周六（19 日）報導，今年 8 月以來，中環多個生產基地開始排休。由於在崗排班時間大幅減少，導致員工 10 月到手工資遠低於正常水準。員工提供的現場照片顯示，至少數百位員工要求管理層給出賠償方案。

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多位 TCL 中環天津員工稱，目前勞資雙方仍在協商，公司承諾稱會在周一（10 月 21 日）給出解決方案。

一位現場員工說，公司目前沒有主動裁員，但公司的安排存在不合理降薪的情況。她說，廠區大部分同事都被要求排休，實際工作時間大幅減少，導致到手工資非常少。

另一位本月剛剛辦理離職手續的前中環員工也說，8 月份之後，公司開始了四班倒和安排人員調休，他 9 月只上了三天班。

他感到苗頭不對，已經迅速和公司協商了離職和賠償解決方案。在他看來，「雖然（賠償）少點，但是留在這裡成本也很大」。

天津環智和環歐等生產基地發放薪資的時間是 15 號。多位員工提供的現場影片畫面顯示，17 號下午，環智廠區門口出現員工聚集情形，要求公司解除勞動合約，並給予 N+1 賠償金額。

上海杉達學院知識產權法商研究中心研究助理賈斯諾表示，如果 TCL 中環安排員工長時間排休，導致員工無法正常工作，這可能會被視為未提供必要勞動條件，員工有權要求解除勞動合約，並依據法律規定，要求經濟補償。

他認為，由於公司長期下調生產開工率，導致員工工作時間大幅減少，工資收入對應減少的情況下，由於公司沒有按照勞動合約約定，為員工提供正常的工作條件和勞動報酬，員工要求經濟補償，具有一定合理性，員工也需要蒐集證據，證明公司確實影響了工作條件和工資收入。

今年以來，由於供需出現階段性失衡，太陽能光電產業逐漸進入周期底部。從矽片廠公布的中報來看，由於市場競爭進一步加劇，主產業鏈產品價格承壓，行業盈利水準大幅下降，甚至出現「越賣越虧」情形，開工普遍降到低負荷。

董事長李東生近期坦言：「TCL 中環的業績是進入太陽能光電產業以來最差的一年，即使在上一輪周期，中環也沒有出現過半年度虧損。」

他認為，之所以賣越多虧越多，是因為市場體系出現了扭曲，甚至是崩潰，大家都在虧錢，這是一個不正常的市場現象，不可持續。