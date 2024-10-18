〈財報〉寧德時代第三季獲利加速成長 年增26%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-18 22:30

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中國電池巨擘寧德時代 (CATL)(300750-CN) 周五 (18 日) 公布第三季 (截至 9/30) 財報，在原物料價格下跌的背景下，該季仍保持穩定成長態勢，儘管營收有所下滑，但透過優化成本結構實現利潤提升。

根據財報，寧德時代第三季營收年減 12.48% 至人民幣 922.78 億元 (以下單位皆同)；今年 1 至 9 月營收報 2,590.45 億元，年減 12.09%。

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獲利方面，第三季淨利年增 25.97% 至 131.56 億元，今年 1 至 9 月淨利年增 15.59% 至 360 億元；該季歸屬母公司淨利年增 28.58% 至 121.22 億元，今年 1 至 9 月歸屬母公司淨利報 321.7 億元，年增 19.26%。

寧德時代第三季每股獲利報 2.9877 元，年增 25.86%，今年 1 至 9 月每股獲利年增 15.51% 至 8.1894 元。

值得注意的是，該公司在成本控制方面表現出色，前三季營業成本年減 19.15%，替獲利成長提供了有力支持。

至於支出方面，寧德時代前第三季研發費用年減 12.12%，反映公司在研發投入方面的階段性調整；銷售費用和管理費用分別為 109.27 億元、67.74 億元，分別較去年同期成長 6.90% 和減少 2.07%，顯示在市場推廣方面有所加大投入，而管理費用則下降。

此外，寧德時代今年 1 至 9 月對相關資產提列信用及資產減損準備共 75.43 億元。

以中國製造的電動車電池計算，寧德時代 9 月的市占率為 44%，較 8 月下降 0.4 個百分點。中國汽車動力電池產業創新聯盟 (China Automotive Battery Innovation Alliance) 的數據顯示，排名第二的比亞迪 (01211-HK) 和排名第三的中創新航 (03931-HK) 的總市占下降 1.4 個百分點，至 30.9 %。