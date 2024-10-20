〈台股風向球〉不確定因素蠢動 提防漲多是最大利空慣性
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-20 12:10
在權值王台積電 (2330-TW) 的領頭下，台股加權指數上周大漲 585 點，10 月以來已漲多達 1262 點，台股交易員認為，台積電觸及 1100 元史上新高價後，傳出對華為供貨遭美國調查等不安因素，再加上美國總統大選在即，川普民調有轉強跡象，市場觀望氣氛轉濃，仍須留意股市慣性─漲多就是最大利空，接下來美股的熱度可能會稍歇。
外資過去一周續買 504 億元，其中，買超金額最多者是鴻海達 127 億元，其次有台積電 116 億元，廣達 95 億元，台達電 46 億元，富邦金和群益投資級科技債均超過 30 億元。
台股交易員認為，台積電創高再加上外資進場，勢必進一步助攻中小股的表現，台股下檔有撐，短線大盤挑戰 24000 點的機會仍大。
不過，部分雜音也開始出現，例如，台積電遭外電報導，美國商務部正在調查台積電可能賣人工智慧或智慧手機晶片給華為。
台股交易員分析，台積電雖已回應，若有任何可疑情形，會迅速採取行動以確保合乎相關法律，然而，美中貿易戰並非美國總統大選後就會緩和，無論是賀錦麗或川普當選，華為議題相當敏感，未來任何風吹草動都可能牽動台積電的表現。
永豐投顧則指出，美國總統選舉接近，選情卻逐漸有變化，原本較受看好的賀錦麗賭盤勝率下滑，可能產生意外的衝擊，且美股與趨勢線乖離，應保持警戒，提防短線衝擊。
另一方面，台積電法說繳出亮麗成績單，但科技股缺乏群體表現，下個利多要等 11 月的輝達財報，尤其美股或台股的價位都不低，短線股價相對高，建議投資人留意風險。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台積電飆出新天價1100元 外資全面調升目標價最高1600元
- 均華處分台積電全數持股 處分利益208.5萬元
- 外資買超台股566億史上第5大 狂掃台積電3.4萬張回補法說前賣的
- 分析師：台積電證明AI需求仍然火熱 ASML財報差顯然受客戶拖累
下一篇