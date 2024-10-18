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外資買超台股566億史上第5大 狂掃台積電3.4萬張回補法說前賣的

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-18 19:01

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外資買超台股566億元史上第5大 狂掃台積電3.4萬張。(鉅亨網資料照)

台股今 (18) 日在台積電強漲帶動下，收漲 433 點，外資買超 566 億元，為歷史第 5 大金額，其中，大舉掃貨台積電 3.43 萬張、近 375 億元，也買超面板雙虎及多檔金融股。不過，聯電及世界先進，反而遭土洋法人同步調節。

台股今日上漲 433.43 點，收 23487.27 點，成交量 4849.22 億元，三大法人合計買超 654.92 億元，其中，外資買超 566.21 億元、投信賣超 7.88 億元、自營商買超 96.59 億元。


外資除了台積電外，也買超群創 (3481-TW)5.53 萬張、友達 (2409-TW)1.69 萬，以及廣達 (2382-TW)1.66 萬張；傳產以長榮航 (2518-TW)2.51 萬張、中鋼 (2002-TW)1.3 萬張等較多，ETF 則有元大台灣價值高息 (00940-TW)3.11 萬張、元大台灣 50(0050-TW)1.44 萬張等。

外資今日也大舉敲進金融股，包括新光金 (2888-TW)2.91 萬張，中信金 (2891-TW)2.78 萬張、國泰金 (2882-TW) 近 2.7 萬張、富邦金 (2881-TW)2.67 萬張、玉山金 (2884-TW)2.2 萬張、元大金 (2885-TW)1.8 萬張、凱基金 (2883-TW)、第一金 (2892-TW) 各逾 1.6 萬張等。

外資賣超來看，調節聯電 4.39 萬張、世界 (5347-TW)6334 張，其餘電子股還有華通 (2313-TW)8920 張、聯鈞 (3450-TW)、毅嘉 (2402-TW) 各逾 6000 張等，另也賣超三商壽 (2868-TW)1.61 萬張、台新金 (2887-TW)6970 張。

外資也調節多檔債類 ETF，像是群益 ESG 投等債 20+ 4.44 萬張、元大美債 20 年 3.83 萬張、中信優息投資級債 2.23 萬張、國泰 20 年美債 1.32 萬張、台新美 A 公司債 20+ 1 萬張等。

投信買超最多的則是鴻海 (2317-TW)2078 張、其次為景碩 (3189-TW)1650 張、晟銘電 (3013-TW)1407 張、國票金 (2889-TW) 及廣達 (2382-TW) 各 1210 餘張，以及國產 (2504-TW) 逾千張。

投信賣超同樣調節世界 (5347-TW)5064 張、聯電 (2303-TW)3512 張，還有永豐金 (2890-TW)4040 張、長榮航 (2618-TW)3138 張、華邦電 (2344-TW)2440 張、中信金 (2891-TW)2372 張、百和 (9938-TW)1284 張，以及富邦金 (2881-TW) 近 1100 張。

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台積電外資三大法人聯電世界先進

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晟銘電1593.58%
景碩105-0.47%
鴻海207.5-0.48%
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毅嘉43.85-4.88%
聯鈞232-6.07%
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友達17.150.59%
第一金27.61.66%
凱基金17.750.85%
元大金33.52.60%
玉山金28.81.95%
富邦金93.21.75%
國泰金69.81.75%
中信金36.91.10%
新光金11.60.00%
中鋼22.952.23%
廣達3072.16%
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