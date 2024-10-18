外資買超台股566億史上第5大 狂掃台積電3.4萬張回補法說前賣的

台股今 (18) 日在台積電強漲帶動下，收漲 433 點，外資買超 566 億元，為歷史第 5 大金額，其中，大舉掃貨台積電 3.43 萬張、近 375 億元，也買超面板雙虎及多檔金融股。不過，聯電及世界先進，反而遭土洋法人同步調節。