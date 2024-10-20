AI伺服器爆發期來了 3家PC品牌廠齊推新品搶占市場大餅

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-20 10:10

‌



全球 AI 伺服器市場正迎來爆發性增長，研調機構集邦科技指出，預計 2024 年出貨量將年增 42%，2025 年更可望再成長 28%，台廠為因應趨勢，華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 近期紛紛推出伺服器新品，搶攻市場占比。

集邦科技資深分析師龔明德表示，隨著 AI 伺服器需求激增，大型雲端服務供應商如 Google(GOOG-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 等，正積極於全球建置新資料中心，加快布建 AI 伺服器，預計 2024 年 AI 伺服器出貨量將年增 42%，2025 年更可望再成長 28%；AI 伺服器占整體伺服器比例將持續攀升，2025 年有望達到近 15%，2027 年更可能逼近 19%。

‌



面對蓬勃發展的 AI 伺服器市場，台灣主要 PC 品牌廠商也紛紛推出新品，積極搶占市場份額，微星日前在 OCP 全球峰會上展示了基於 OCP 模組化硬體系統架構的全系列主機板及伺服器，以及搭載 NVIDIA MGX(NVDA-US) 技術的 AI 伺服器；微星企業平台解決方案總經理許言聞表示，公司正積極強化在 AI 和 HPC 市場的競爭優勢。

儘管微星較晚進入市場，但董事長徐祥表示公司已大幅擴充伺服器團隊人力，並鎖定三大類客戶，預計 2025 年下半年後 AI 伺服器營收貢獻將開始顯現。

技嘉子公司技鋼科技則在美國展出多款創新產品，包括採用 NVIDIA 最新 GPU 技術的液冷和氣冷伺服器，並與 AMD 合作推出支援 EPYC 9005 系列處理器的伺服器，技嘉表示，今年第一季 AI 伺服器已占伺服器產品線逾 7 成，預期全年將呈現爆發性增長。