台積電飆出新天價1100元 外資全面調升目標價最高1600元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-18 16:46
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨日召開法說會後，因第三季財報、第四季財測與未來展望大幅優於市場預期，外資全面調升目標價，最高達 1600 元，今日股價同步飆漲超過 5%，最高達 1100 元，創下歷史新高，市值站穩 28 兆元。
台積電 ADR 昨晚收在 205.84 美元，市值達 1.067 兆美元，為全亞洲第一，並超車波克夏，成為全球第八大市值企業。
外資指出，台積電第三季毛利率與第四季毛利率預估遠優於市場預期，明年儘管有海外晶圓廠、通膨、電價調漲等因素影響，整體平均毛利率將達 56-57%，相較先前預估的 55% 提升。
外資也看好，台積電在 AI 產業中佔據有利位置，除了來自 AI 處理器的業績持續成長外，再加上晶圓價格調漲 4-5%，以及來自更多英特爾 (INTC-US) PC CPU 的外包，因此預期即使半導體未來顯著復甦，台積電明年營收至少可以年增 24-26%。
針對壟斷疑慮，外資認為，台積電已重申 Foundry 2.0，並透過該模式將封裝、光罩等市場涵蓋進來，其在該市場中的佔有率約為 30%，低於反壟斷的門檻。
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