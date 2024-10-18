台積電飆出新天價1100元 外資全面調升目標價最高1600元

台積電 ( 2330-TW )( TSM-US ) 昨日召開法說會後，因第三季財報、第四季財測與未來展望大幅優於市場預期，外資全面調升目標價，最高達 1600 元，今日股價同步飆漲超過 5%，最高達 1100 元，創下歷史新高，市值站穩 28 兆元。

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外資也看好，台積電在 AI 產業中佔據有利位置，除了來自 AI 處理器的業績持續成長外，再加上晶圓價格調漲 4-5%，以及來自更多英特爾 (INTC-US) PC CPU 的外包，因此預期即使半導體未來顯著復甦，台積電明年營收至少可以年增 24-26%。