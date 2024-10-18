均華處分台積電全數持股 處分利益208.5萬元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-18 18:21

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均華指出，公司自 9 月 25 日起至今日陸續處分台積電持股，總交易數量為 55 張，以每股平均 1029.31 元進行處分，總交易金額 5661 萬元，此次處分完畢後即無持有台積電股票。

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台積電今日受惠第三季財報與第四季展望優於市場預期，今日股價最高衝上 1100 元，創下歷史新高，終場仍大漲近 5%，市值穩居 28 兆元，均華也因應理財規劃，逢高進行調節。