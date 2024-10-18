力拚成為全球首個Robotaxi股！陸L4級自駕技術公司小馬智行在美申請IPO

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-18 17:28

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隨著 Robotaxi 熱度攀升，自駕企業紛紛尋求上市，廣州小馬慧行科技控股的小馬智行股份有限公司 (Pony.ai)(下稱小馬智行) 周四 (17 日) 正式向美國證交會 (SEC) 提交 IPO 申請書，擬以「PONY」股票代號在那斯達克掛牌上市。小馬智行去年 3 月 27 日已向 SEC 秘密遞表。

根據中國證監會境外上市備案，小馬智行擬發行不超過 9814.95 萬股普通股。小馬智行在 IPO 前經歷共 7 輪融資，涉及金額逾 13 億美元。招股書顯示，2022 年至今，公司累計營收約 12 億元。小馬智行已在北京、廣州、深圳開始全無人駕駛服務商業收費。

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投資方包括招商局資本等國央企，豐田、一汽集團等車廠，還有紅杉中國、IDG 資本、五源資本、CPE 源峰、富達資本、凱雷投資等創投業者，以及來自中東的資本支援。豐田是持股比例最高的戰略投資人，紅杉是最早和持股比例最高的財務投資人。

作為 L4 級自駕技術旗幟鮮明的創業團隊，小馬智行從一開始就瞄準 Robotaxi，如今隨著 Robotaxi 營運在全球開啟常態化落地，包括特斯拉在內的智能駕駛玩家正積極跨界入局。

隨著小馬智行朝全球首個 Robotaxi 股邁進，更多數據也首次公開，自駕實路總里程超 4000 萬公里，其中全無人的 Robotaxi 近 400 萬公里、Robotruck 年營收過億，貨運累計超過 7.67 億噸公里。

根據 Frost & Sullivan 數據，作為自駕出行大規模商業化全球領導者的小馬智行，是中國首批獲得在中國一線城市營運全自駕牌照的公司之一，也是唯一一家獲得在這些一線城市提供面向公眾 Robotaxi 服務所需監管許可的自駕技術公司。

小馬智行目前經營一支由 250 多輛自駕計程車組成的車隊，累計自駕里程逾 3350 萬公里，其中包括逾 390 萬公里的無人駕駛里程。今年上半年每輛自駕計程車平均每日訂單量超過 15 份，為實現 L4 自駕計程車大規模商業化奠定重要里程碑。此外，小馬智行還營運著一支由 190 多輛自駕卡車組成的車隊。

關鍵財務數據上，小馬智行營收 1.65 億美元，是中國國內營收規模最高的 L4 自駕企業。細分收入結構，可以歸為 Robotaxi 服務、Robotruck 服務以及許可和應用程式三大類，其中 Robotruck 服務是收入來源大宗，今年上半年為小馬帶來 1803.5 萬美元的收入，年增率 62.4%。

獲利方面，小馬仍處在虧損當中，但虧損正在逐漸收窄。2022 年和 2023 年，調整前凈虧損分別為 1.48 億美元、1.25 億美元。今年上半年，凈虧損 5178 萬美元，年減 25.6%。

對於 Robotaxi，小馬智行認為明年就能實現單車損益兩平，毛利率轉正。

現金流方面，小馬智行展現出自駕領域的高資金投入特性。經營活動、投資活動及融資活動所消耗的現金流分別達 5912 萬美元、2867 萬美元、71 萬美元，今年上半年現金流凈額減少 9121 萬美元。

但帳面上，小馬還有充足的現金流應對。截至今年上半年，小馬智行的現金、現金等價物和限制性現金為 3.35 億美元，據此計算可保障小馬智行安全穩定運營 5 年左右。

在招股書中，小馬智行特別強調自己的自駕技術疊整體可看成一個「大腦」，透過一整套軟體模組和演算法來控制車輛。這個大腦本身不受車輛平台種類限制，集成各種感測器類型和演算法模組，包括 Robotaxi、Robotruck、以及量產乘用車在內的各個技術方案，底層核心技術複用率超過 80%。

總體來看，小馬智行的基本面就是一個核心、兩條腿走路、三大業務，也就是 AI 虛擬司機技術為核心，載人和載貨兩條腿並行推進，以及 Robotaxi、Robotruck、L2++ 智慧輔助駕駛三大業務。