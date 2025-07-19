鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-19 16:40

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美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 2025 年第二季交車數據優於德意志銀行預期，主要受惠於美國與國際市場的強勁表現。然而，分析師對下半年交車量與毛利率仍持審慎態度，並指出特斯拉在自動駕駛和人形機器人領域的技術發展，將成為公司未來增長的主要動力。

德銀：特斯拉Q2交車優於預期、自動駕駛與機器人成未來成長引擎。(圖：Shutterstock)

根據德銀報告，特斯拉第二季交車量達到 384,000 輛，雖年減 13%，但較第一季成長 14%，表現超出預期。雖然中國市場略遜預期，但美國與其他海外市場的交車表現強勁，成為拉動成長的主因。

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德銀預估，特斯拉第二季營收將達 222 億美元，受惠於 Model Y 車型組合優化，帶動平均售價季增 4%。

同時，特斯拉利潤率也好於預期，第二季汽車部門（不含碳權）的毛利率也回升至 14%，高於第一季的 12.5%。

特斯拉下半年交車展望保守，Model Q 進度成變數

儘管第二季數據亮眼，德銀仍對全年表現持保留態度，預估特斯拉 2025 年全年度交車量為 158 萬輛，低於市場共識的 162 萬輛。

分析指出，Model Q 的推出時間尚不確定，加上中國市場價格競爭激烈與小米 (01810-HK) YU7 等新競品的壓力，都是潛在風險。

分析師表示：「展望今年剩餘時間，我們對銷量持謹慎態度」，並強調其交車預測「仍低於普遍預期」，而 Model Q 產量提升是關鍵的波動因素。

同時，美國關稅低於預期，促使德銀分析師將全年汽車毛利率（扣除抵免）預測上調至 13.8%。

不過，分析師警告稱，仍有充分的理由保持謹慎，並指出整體毛利率面臨壓力，而且中國市場競爭持續激烈。

特斯拉自動駕駛與人形機器人技術具顛覆性、長線看多

儘管面臨短期挑戰，德銀認為特斯拉在全自動駕駛和機器人技術上的長期潛力不容小覷。這些具顛覆性的創新科技，將使特斯拉在全球科技領域保持領先地位，並構築難以撼動的競爭壁壘。

特斯拉已於上月在奧斯汀正式啟動小規模 Robotaxi 計畫。德銀預期，該服務將於未來 6 至 9 個月內拓展至舊金山、鳳凰城及邁阿密，屆時車隊規模將突破 1,000 輛。