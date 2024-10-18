央媽啟動互換便利操作！專家：續為陸股增添銀彈、強化法人市場穩定器功能

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-18 13:55

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中國人民銀行 (央行) 今(18)日續推穩定股市新工具，其中證券、基金、保險公司互換便利 (SFISF) 即日起正式啟動作業，此前中國央行已在上周四 (10 日) 宣布創設「證券、基金、保險公司互換便利」，首期操作規模 5000 億人民幣。

目前，獲准參與的互換便利操作的證券、基金公司有 20 家，首批申請額度已超 2000 億人民幣。

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根據中國央行與證監會今日聯合印發《關於做好證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）相關工作的通知》(下稱通知)，其中明確了互換便利的業務流程、工具要素、交易雙方權利義務等內容。

具體而言，中國央行委託特定的公開市場業務一級交易商 (中債信用增進公司)，與符合產業監理部門條件的證券、基金、保險公司進行互換交易。互換期限 1 年，可視情展期。互換費率由參與機構招標決定。可用質押品包括債券、股票 ETF、滬深 300 成分股及公募 REITs 等，折扣率依質押品風險特徵分檔設定，且較市場水準更優惠。

分析人士指出，互換便利可大幅提升非銀機構融資能力，持續為股市帶來增量資金。參與機構通過互換便利將流動性較差的債券、股票換成國債、央票，後者作為高等級流動資產，可顯著提高回購融資的可得性，獲取的資金將用於股票、股票 ETF 的投資和做市。

部分國有大型銀行表示，願意為互換便利項下相關回購融資提供便利，放寬參與機構回購融資的授信額度要求。

分析人士認為，機構申請的 2000 億人民幣額度本質是央行授信，是潛在的增量資金，機構不是一次就用完，會持續為資本市場帶來增量資金。

此外，作為一項制度安排，互換便利性將更好發揮機構投資者資本市場穩定器的功能。應看到，工具設計有逆週期調節特性。在股市超跌、股價被低估的時候，金融機構買入意願較強，工具用量會比較大；而到股市好轉、股票流動性恢復的時候，換券融資的必要性下降，工具用量會自然減小。

另一方面，在面臨投資者贖回壓力時，金融機構可採取換券抵押而非賤賣股票方式籌資，緩解「股市下跌 - 投資者贖回 - 賣出股票 - 股市進一步下跌」的負向循環，抑制羊群效應等順週期行為，發揮平滑市場、穩定預期的作用。

互換便利是中國央行重要的工具創新，有利於統籌安排不同市場的流動性。過去，中國央行主要承擔銀行的「最後貸款人」職責，在出現銀行擠兌時候提供充足流動性支援。隨著金融市場發展、居民資產配置多元化，必要時需要央行進一步向資本市場提供流動性。

此外，互換便利的推出是貨幣政策支援資本市場的一次嘗試和探索，有利於改善非銀機構總體的流動性環境。