接刀子還是趁機撈甜甜價？ASML暴跌後 分析師：非結構性問題 強烈買進

鉅亨網編譯許家華 2024-10-18 08:56

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ASML 本周公布的第三季業績令人失望，導致半導體產業大部分走跌，自家周二股價更是崩跌 16% 之多，雖然「接刀子」確實危險，但華爾街分析師認為，有理由相信 ASML 這跌幅確實太大了。

晶片製造設備公司 ASML (ASML-US) 以晶片市場某些領域復甦緩慢為由，下調了 2025 年的展望。

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財報公布後引發的暴跌反映出市場對其財測的訝異程度。ASML 目前預計 2025 年總淨銷售額將在 300 億至 350 億歐元之間，意味著可能遠低於先前 358 億歐元的共識估計。

財測下調的程度引起市場臆測，自上回發布財報迄今，ASML 究竟有何變化，其中可能有兩大解釋：

1. 三星電子和英特爾的支出放緩：這兩家公司對 ASML 最先進的極紫外光刻機（EUV）的支出減少，這可能影響 ASML 的前景。

2. 中國訂單的減少：由於美國和荷蘭對中國的出口限制加嚴，ASML 預計來自中國的訂單將大幅減少，影響其營收預期。

晨星分析師 Javier Correonero 在其研究報告中指出，英特爾是 ASML 前景疲軟的核心，因為英特爾近期將在德國馬格德堡打造晶圓廠的計畫推遲兩年，後續還可能有更多延遲和爭議。今年 9 月，三星就近期技術表現不佳向投資者發函道歉。「因此，我們認為兩家公司可能對 2025 年的前景更加謹慎。」

但儘管如此，Correonero 仍認為現在是買進 ASML 的「良好時點」，理由是其積極的長期前景超越了明年的不確定性。他將 ASML 在阿姆斯特丹上市的股票之公允價值估計從先前的 900 歐元下調至 850 歐元。

撇開三星和英特爾的前景不論，中國相關問題才是 ASML 面臨的更大難關，因為自 2019 年以來，ASML 已被禁止向中國出口其最先進的 EUV 技術。然而，中國企業在面臨美國和荷蘭可能加強出口限制的風險下，已開始囤積舊款的深紫外光（DUV）機器。

ASML 預計到 2025 年，中國市場的營收將占集團總營收的 20%，顯著低於近期的 40% 高位。華爾街分析師表示，ASML 對中國市場的預測表明，該公司已經假設其向中國客戶銷售和維修機器的能力將受到進一步限制。

瑞銀分析師斯 Srini Pajjuri 表示，儘管對 ASML 的結果感到失望，但不認為存在結構性問題，並考量其在接近最低訂單量的情況下，兼之具有 EUV 壟斷地位、長期的生成式人工智慧需求和有吸引力的估值，該公司的風險與回報非常具吸引力。

Pajjuri 將 ASML 美國存託憑證 (ADR) 的目標價從 1100 美元下調至 900 美元，但維持該 ADR 「強烈買進」評級。