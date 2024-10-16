ASML財報提前曝光 輝達反倒應聲挫近5%？分析師：市場反應過度了

鉅亨網編譯許家華 2024-10-16 12:48

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輝達 (NVDA-US) 近期股價走跌，周二 (15 日) 又因 ASML 財報提前曝光而加速下跌，收挫 4.7%，但分析師認為市場已過度反應。

ASML (ASML-US) 最新財報原定周三公布，卻意外提前在周二發布，儘管該連結迅速被刪除，但財報內容在中午前已完整公開，其中最引人注目的消息是 ASML 對未來的展望不佳。

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根據 FactSet 數據，ASML 預測 2025 年的總銷售額將在 300 億至 350 億歐元之間，低於市場共識的 358 億歐元。

ASML 是製造先進半導體所需的極紫外光（EUV）光刻機的主要供應商，客戶包括台灣積體電路製造公司（TSMC）、三星電子和英特爾 (INTC-US)。 ASML 執行長 Christophe Fouquet 指出：「儘管人工智慧（AI）領域仍有強勁發展，但其他市場部門的複蘇速度較慢，導致客戶變得更加謹慎。」

隨著報告的發布，ASML 股價暴跌 16%，輝達股價則下滑 4.7%。 iShares 半導體 ETF (SOXX-US) 也下挫 5.2%。

ASML、TSMC 和三星電子對該報告的請求未立即回應，英特爾則拒絕評論。

新街分析師 Pierre Ferragu 表示，ASML 的報告顯示出晶片設備的「訂單急劇放緩」。他指出，這項指引與他們的謹慎觀點一致，並預測 2025 年晶圓廠設備（WFE）預期將有 6% 的下行風險，主要是因為英特爾的支出下降。

儘管如此，ASML 的悲觀展望對輝達來說並不一定是壞消息。

ASML 特別指出，AI 相關需求依然強勁，而疲弱主要源自於邏輯晶片業務。輝達一貫強調其 AI GPU 的需求仍然旺盛，並在近期的投資者簡報中表示，「需求持續超過供應」。

此外，輝達管理層上週表示，Blackwell GPU 產品的訂單已經「排隊 12 個月」，這意味著客戶若今天下單，將要等到明年晚些時候才能收到產品。輝達最重要的 Blackwell AI 伺服器系統目前也已開始出貨。周二，戴爾科技 (DELL-US) 宣布其基於輝達 GB200 NVL72 系統的 PowerEdge XE9712 已開始為部分客戶提供樣品。

NVL72 是輝達 Blackwell 系列的核心產品，將 36 個 GB200 超級晶片串聯，每個 GB200 連接兩個 Blackwell GPU 和一個 Nvidia Grace CPU，以提高協同工作效率。這意味著每個 NVL72 系統擁有 72 個 Blackwell GPU，實現了前所未有的運算密度。根據 KeyBanc 的預測，NVL72 的價格約為 380 萬美元，將代表輝達 GB200 發貨的絕大多數。