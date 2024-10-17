〈台積電法說〉台灣電價3年漲4次 每度電費幾乎倍增 已是全球所有廠區中最高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-17 17:42

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (17) 日召開法說會，財務長黃仁昭指出，由於台電近年頻繁調漲電價，現階段台灣每度電價較過去幾年呈現倍增，是目前全球所有據點中電價最高的廠區，針對未來 AI 帶動用電需求造成的疑慮，董事長魏哲家僅表示，已獲得政府保證將提供公司所需的用電。

黃仁昭說，2022 年每度電價上漲 15%，2023 年上漲 17%，2024 年上半年漲 25%，此次再漲 14%，相較所有海內外廠區的電價，台積電台灣廠區的電價已高居全球所有廠區中第一；若以 2022 年未調漲時的電價作為基準，此次調漲過後，每度電價將是 2022 年的 1.92 倍，等同接近倍增。

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黃仁昭表示，此次電費上漲後，約影響毛利率 1 個百分點。