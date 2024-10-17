公平待客「初體驗」！ 彰銀董座率全體董事體檢臨櫃服務、無障礙設施

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-17 20:02

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彰銀（2801-TW）致力從上而下推動普惠金融，由董事會帶頭推動公平待客企業文化，全體董事於今（17）日前進第一線，親至分行體檢臨櫃服務，從「深耕友善」、「提供適合商品服務」與「識破詐術」三個面向的現場體驗，進一步推進彰銀全體員工落實「公平合理對待」客戶的服務力度。

彰銀深耕友善，待客如親，董事長胡光華、董事林秀燕與李淑華以身障者的視角，實際檢驗無障礙設施，體驗容膝式與視障語音 ATM 操作，及無障礙櫃台提供的各項輔助設施，如擴視機、放大鏡、手語翻譯及升降桌等，瞭解行員在面對身障者需求時的應對能力。透過此次體驗，董事們提出優化建議，包含金融友善分行擴及各地區，建立身障客戶所需的金融服務資料庫，讓行員能主動提供更友善貼心服務，進一步提升無障礙服務水平與創造更加友善包容的金融環境。

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此外，彰銀重視不同年齡客群的權益與保障，確保客戶選擇適合的商品，尤其臺灣將於 2025 年邁入超高齡社會，長者的財產保護與配置成為重要課題。彰銀董事總經理周朝崇、董事黃照貴與張建一至分行檢視「高齡評估試算表」及受理樂齡客戶投資的程序，由理財專員介紹樂齡客戶保護懶人包，說明投資保護措施，避免客戶受外力影響且能自主選擇適合的投資標的，客戶亦能經由「高齡評估試算表」確實評估資產及預估費用與收入，推算退休金準備是否足夠，了解財務狀況與風險，進而做出適合的財務規劃或資產安排。

彰銀積極防制金融詐騙，董事吳雨學、李文雄與許仁杰於分行進行臨櫃交易，檢視行員執行臨櫃關懷提問的識詐及阻詐程序，透過與行員的互動過程，瞭解行員防詐作為，嘉勉行員能主動觀察客戶言行舉止，即時攔阻詐騙。值得一提的是，彰銀特別設計「防詐舵手－轉出你的識詐力」防詐體驗活動，讓現場客戶認識不同詐騙種類，並結合實際案例及深入淺出的防詐教育，以互動體驗過程讓客戶認知假投資、假交友及假徵才詐騙情境，提升識別詐騙手法的敏銳度，進一步深化客戶對防詐知識的理解，喚起對詐騙議題的關注，一起攜手對詐騙全面宣戰。

彰銀重視「公平待客」，保護客戶資產，舉辦多場體驗與教育活動，繼「董事長一日客服傾聽客戶心聲」、「獨董擔任防詐大使宣導打詐」及「公平待客新趨勢與新價值論壇」等活動，近期董事會與經營階層更是配合政府打詐政策，推動識詐阻詐，於官方社群頻道不定期推播最新詐騙手法及發布相關防詐圖文訊息，以高頻廣宣喚醒客戶防詐意識，將金融防詐知識拓展至全臺各地。