鉅亨研報 2024-10-17 15:34

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1. 股市長期上漲的趨勢

股市的長期走勢大多數時間是呈現上漲的，歷史告訴我們，無論是經濟大蕭條、二次世界大戰、石油危機、網路泡沫、次貸危機，甚至 COVID-19 疫情，每次經濟衝擊過後，股市最終都會反彈回歸到成長趨勢。就拿新冠疫情來說 (以 2020/3/5 為基準)，美股 S&P500 指數用了 90 天收復 30% 的跌幅，從疫情最低點 2191.86 至今(10/14) 更漲超過一倍；台灣加權指數用了 95 天收復 25% 的跌幅，從疫情最低點 8523.63 至今 (10/14) 也是漲超過一倍。這是因為股市本身反映了整體經濟的健康狀態，只要經濟在長期內保持增長，股市便會持續上漲。從經濟成長率與台灣加權指數年增率的關聯性走勢圖可以看到，台股指數會領先經濟成長率發生轉折。

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2. 長期投資的複利效果

由此可知，長期投資股票市場會是一個讓財富增長的好方式。我們可以利用「72 法則」來粗略計算資產翻倍所需的時間：將 72 除以年回報率，就可以得出資產翻倍的所需年限。例如，台股大盤年報酬率約在 7%~10%，我們以 8% 計算，72/8=9，也就是資產每 9 年會翻倍一次，所以投資 40 年，資產就會增長 4 倍以上。然而，雖然數學上看起來容易，但實際上要保持長期投資不退出市場是非常困難的。

3. 長期投資的挑戰與心魔

長期投資最具挑戰性的一點在於，投資人往往難以忍受短期的市場波動與損失。根據行為財務學的「展望理論」，人們對於損失的感受往往強烈超過獲利的快感，這使得投資人在短期出現虧損時容易陷入焦慮，並可能因此提前退出市場。

這種情緒波動成為了長期投資的一大心魔。實際上，股市長期來看是上升的，因此投資人必須克服這些心理障礙，堅持持有，才能享受到長期增長的回報。

另一個挑戰是，我們很難在年輕的時候就有很多錢來做投資，不過在陸續工作的期間，投資本金會慢慢地增加，因此何時該加碼與減碼，就是投資人經常會遇到的問題。

4. 長期投資的加碼策略

第一種加減碼常見的方法是「金字塔式買入法」和「倒金字塔式賣出法」，核心概念分批進場 (出場) 並且越跌越買、越漲越賣。這樣可以避免在市場短期波動中一次性投入過多資金，分批進場以降低整體的投資風險。

第二種方式，當前月的月線下跌 5% 時就加碼買進，下圖範例以台灣 50ETF 為例，指標在 2022 年時出現 8 次訊號，符合長期投資逢低加碼降低成本價的作法。再來，近五年平均出現訊號的次數是 3~4 次，因此大家如果利用這個指標作為加碼判斷的話，可以把一年長期投資的資金分成 4 分，作為加碼資金。另外我們也可以提前算好進場加碼的目標價，這時就可以用智慧單預先掛單，讓投資人交易更輕鬆。(本文取自：

長期投資把握加碼機會! 長期投資人如何把握加碼機會!? 兩種方式報你知!)