Rapidus拚量產2奈米晶片 12月將接收EUV光刻機

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-17 13:30

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日本晶片製造商「國家隊」Rapidus 目標 2027 年在北海道廠量產 2 奈米晶片，預計 12 月開始接收極紫外光刻（EUV）晶片製造設備。

當地媒體報導，距離日本晶片製造商「國家隊」Rapidus 北海道廠先進製程試產線啟還有不到 6 個月，但可望為當地帶來超過 18 萬億日元的經濟效益已顯現。

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根據北海道千歲市政府報告，截至 9 月中旬，Rapidus 北海道廠試產線工程進度超過 50%，10 月 3 日晶片組裝和其他橫段製程試產線動工，Rapidus 12 月會開始接收極紫外曝光設備。

支持建立日本本土晶片生態系統的產業組織北海道新興產業集群局估計，到 2036 財政年度，Rapidus 於北海道建廠的經濟連鎖效益，上看高達 18.8 兆日元，成果逐漸顯現。

北海道的目標是打造集半導體製造、研發和人力資源開發於一體的綜合樞紐。前約有 4000 名工人參與建築工作。公寓和飯店正開始湧現，以滿足建築工人以及 Rapidus 和其他公司員工的需求，週邊企業也開始進駐。

由於涉及巨額資金，實現這一目標將非常複雜。據估計，Rapidus 計劃在 2027 年開始大規模生產晶片，需要 5 兆日元的資金。經濟產業省將提供總計 9,200 億日元的支持，但仍有約 4 兆日元的資金需求。

日本政府正在考慮將政府資助建造的工廠和設備轉讓給 Rapidus，以換取該公司的股權。政府作為股東預計將增強信心並促進私部門的融資。

消息人士稱，當局認為政府成為股東，將使 Rapidus 更容易從私部門籌集資金，如果 Rapidus 的業務成功，這項投資也將為國庫帶來回報。