上櫃ETF規模將衝破3兆 今年已發行42檔規模可望超過去年
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-16 19:23
櫃買中心今（16）日公布，截至今年 10 月 15 日止，上櫃債券 ETF 共計 85 檔，最新總資產規模達新台幣 2.92 兆元，總成交金額達 2.59 兆元，成交日均值達 138.25 億元。另外還有 10 檔將於第 4 季至明年第 1 季掛牌，總規模有望突破 3 兆元。
據櫃買中心統計，今年截至 10 月 15 日，流通在外發行檔數為 198 檔，發行餘額為 5730.3 億元；今年以來已發行 42 檔，發行金額為 1016.15 億元，並已新增 9 家取得永續發展債券資格認可的發行人，未來將陸續發行並上櫃掛牌，今年目標超越去年的 1473 億元。
截至 113 年 10 月 15 日止，國內綠色債券流通在外共計 116 檔，發行餘額達新台幣 3,754.22 億元；113 年截至 10 月 15 日止，已發行 22 檔，發行總金額合計為新台幣 765.24 億元。
同時，國內可持續發展債券流通在外共計 46 檔，發行餘額達新台幣 1,200.96 億元；113 年截至 10 月 15 日止，已發行 9 檔，發行總金額合計為新台幣 90.91 億元；國內社會責任債券流通在外共計 31 檔，發行餘額為新台幣 696.12 億元；113 年截至 10 月 15 日止，已發行 11 檔，發行總金額合計為新台幣 160.00 億元。國內可持續發展連結債券 (SLB) 流通在外共計 5 檔，發行餘額為新台幣 79.00 億元
針對連結中國股市的永豐中國科技 50 大 ETF（00887）近期股價變動異常，副總經理李淑暖表示，櫃買中心已請永豐投信就折溢價管理等內控制度提出具體說明。
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